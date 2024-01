Mazón prepara un recurs d’inconstitucionalitat davant la proposta de Junts per a sancionar les empreses que no tornen a Catalunya

El president de la Generalitat Valenciana inicia un “pla d’estabilitat” perquè el miler d’empreses que van traslladar la seua seu social a la Comunitat Valenciana s’hi queden i qualifica d’“extorsió” la proposta

El Govern valencià prepara un recurs d’inconstitucionalitat davant el plantejament de Junts per Catalunya per a sancionar les empreses que no tornen la seua seu social a l’autonomia. Segons les dades de la Generalitat Valenciana, són 976 les companyies que s’han traslladat des de la comunitat veïna el 2017, quan va començar el ‘procés’, entre les quals el Banc Sabadell i CaixaBank, les dues úniques valencianes que cotitzen en l’Ibex.

Davant la proposta de Junts, encara en fase embrionària, el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha iniciat una ronda “personal” de contactes amb algunes companyies i ha arrancat un pla d’estabilització per a aquestes mercantils, a través del que denomina el suport fiscal. En un esmorzar informatiu, el cap del Consell ha qualificat la proposta de Junts d’“extorsió” a les empreses que han decidit canviar la seua seu social.

El dirigent popular afirma que la Generalitat defensarà les empreses amb mesures econòmiques i amb els mecanismes legals de l’Advocacia General de la Generalitat per a fins i tot “interposar de manera urgent un recurs d’inconstitucionalitat clar i evident davant d’aquesta vergonya”. Al seu judici, la proposta demostra que “el nacionalisme ha fracassat i només li queda l’extorsió”. En la mateixa línia, l’alcaldessa de València, María José Catalá, ha promés “protegir tota empresa valenciana que s’haja instal·lat ací per totes les vies” i ha posat l’Ajuntament a la seua disposició.

Preguntat si ha contactat amb empreses com CaixaBank, que va instal·lar la seua seu social a València després del ‘procés’, ha assegurat que els últims dies manté un “diàleg intens” amb moltes companyies arribades des de Catalunya, no sols les financeres: “Converses molt fructíferes per a la seua permanència, desenvolupament i fins i tot per a l’arribada de noves” empreses, ha apuntat Mazón.

El PP presenta una proposta en Corts

En paral·lel, el Grup Parlamentari Popular ha registrat una proposició no de llei (PNL) per a instar el Govern central a no establir sancions ni beneficis fiscals perquè tornen les empreses a Catalunya. El síndic del PP, Miguel Barrachina, demana que “el Govern d’Espanya no actue contra unes comunitats autònomes privilegiant-ne unes altres”. Per al PP, en Junts “se salten la Constitució espanyola, els tractats de la Unió Europea i el sentit comú, perquè impliquen ”privilegiar uns territoris davant d’uns altres“ i ”ens situen fora del marc europeu que implica la llibertat de circulació i establiment sense que hi haja possibilitat d’establir distorsions de manera arbitrària“, a través d’aquest plantejament.

Els populars volen que la resta dels grups es posicionen en aquest sentit en les Corts Valencianes, però també exigeixen a representants socialistes, com el senador Ximo Puig, la ministra Diana Morant i el diputat Alejandro Soler, que no donen suport a aquesta mesura si finalment es materialitza.