Mazón promet mantenir el reforç dels bombers forestals tot l'any després de les protestes

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha acordat amb els bombers forestals de la Comunitat Valenciana la posada en marxa d'un pla de xoc per estabilitzar la plantilla i dotar-los de millors serveis i recursos. El dirigent autonòmic ha promès als representants sindicals del cos forestal de la Societat Valenciana de Gestió Integral de Serveis d'Emergències (SGISE) que el torn de reforç es mantindrà tot l'any, després que la conselleria de Justícia el retallara a sis mesos.

El cap del Consell, que ha estat juntament amb la titular de Justícia, Elisa Núñez, ha explicat que aquest pla aportarà “estabilitat, seguretat i inversions que és el que necessiten els nostres bombers” i ha remarcat la “urgència de solucionar una situació enquistada durant molts anys i uns mitjans obsolets”.

El pla comporta un tercer torn amb una inversió de més de 3,5 milions dʻeuros per multiplicar lʻoperativitat de les unitats, facilitar la mobilització i la coordinació de mitjans i millorar lʻeficàcia sobre el terreny dʻextinció, com reclamaven els bombers, que van amenaçar amb una vaga. Així, ha apuntat que a partir de dimecres s'iniciarà el procediment pressupostari perquè entre en funcionament el tercer torn aquest mateix any.

L'acord preveu prolongar fins al final d'any la contractació del reforç alhora que s'implemente el procés del tercer torn. Així mateix, els bombers forestals que actualment componen el reforç poden estabilitzar la seua situació a l'empresa en incorporar-se al tercer torn.

De la mateixa manera, ha indicat que paral·lelament s'iniciarà un calendari de negociació amb els bombers forestals per abordar el conveni col·lectiu i la situació laboral dels treballadors.

Per part seua, la consellera de Justícia i Interior, Elisa Núñez, ha assenyalat que “des que assumírem la gestió de la Conselleria d'Interior, una de les nostres prioritats han estat els bombers forestals i les seues famílies. Des del primer moment ens vam posar a treballar en un pla estratègic que és el que permet que ara puguem definir un futur per a l'empresa i l'estabilitat dels treballadors”, segons manifesta.