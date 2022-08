Els incendis de Bejís i Vall d'Ebo arrasen ja 15.000 hectàrees i segueixen sense control a l'espera de millors condicions meteorològiques

Al voltant de mig centenar de mitjans aeris treballen des de primera hora del dimecres en les tasques d'extinció dels incendis de Bejís i Vall d'Ebo, que han arrasat fins al moment unes 4.000 (amb un perímetre pròxim als 50 quilòmetres) i al voltant de 11.500 (i un perímetre de 80 quilòmetres) hectàrees de massa forestal respectivament. Entre els dos focus, al voltant de 2.000 persones han sigut evacuades de les seues llars en els últimes dates, i un centenar de persones ha passat la nit del dimarts al dimecres en albergs.

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha assistit en el matí del dimecres a la reunió del Cecopi (Centre de Coordinació Operativa Integrada) a l'Eliana, on s'ha analitzat l'evolució dels dos grans incendis que en aquests moments estan assolant l'interior de les províncies de Castelló i Alacant. El cap del Consell ha reconegut que al llarg del dia pot haver-hi algun moment positiu, amb algunes pluges “menors, intenses, però es tracta de tempestes locals que, potser, no afecten directament l'incendi”.

L'incendi de Bejís, a Castelló, ha arribat ja a la localitat d'Alcublas, a la província de València: “És encara prematur qualsevol tipus d'anàlisi sobre com evolucionarà, perquè la meteorologia es aquest matí molt negativa, amb el vent canviant d'una manera molt dinàmica”. No obstant això, el president ha reconegut que tenen l'esperança que, a partir del mig dia, puguen produir-se tempestes i pluges que ajuden “d'una manera molt efectiva” a començar a estabilitzar l'incendi.

En aquest sentit, ha reconegut que en la nit del dimarts es va produir un canvi “no previst”: “A les 00 hores, quan abandonem el lloc de comandament avançat, hi havia una situació meteorològica de tranquil·litat, sense vent i amb una humitat del 70%, però a les 2 de la matinada es va produir un canvi de vent que va provocar el desallotjament preventiu de Sacañet”. S'espera veure com es desenvolupa el dia per a comprovar l'evolució del foc.

Ferits a Bejís

Des de la Conselleria de Sanitat estan en contacte amb els centres hospitalaris per a interessar-se per l'estat de salut de les persones que van resultar ferides en evacuar un tren que va haver de detindre's a l'altura de Caudiel (Castelló) davant la proximitat de les flames, tres d'elles es troben en una situació de gravetat major, “i sobretot una d'elles, una dona de 58 anys, que està ingressada a l'hospital La Fe de València”. Quant als dos bombers que van resultar ferits, ja han sigut donats d'alta, igual que l'agent forestal d'Aragó, que també va resultar ferit: “El més important, en aquest i en tots els incendis, és la garantia de seguretat de les persones, dels veïns que són evacuats de manera preventiva, i sobretot dels bombers. Cal prendre el màxim de precaució”.

Respecte al fet que no s'interrompera la circulació ferroviària malgrat l'incendi, Ximo Puig ha eludit fer valoracions i ha apuntat que Renfe ha obert una investigació respecte a com es va desenvolupar l'accident: “Sembla ser que la conductora va actuar d'una manera correcta i preventiva, perquè no és que estigueren les flames, sinó que hi havia fum, i va prendre la decisió, autoritzada pels seus comandaments, de tornar cap a Sagunt”. Respecte a l'actuació d'alguns viatgers, el president valencià ha apuntat que està judicialitzada.

“Estem vivint una disrupció tremenda quant als vents. Anit no hi havia cap previsió que el foc s'anara a desplaçar cap a Sacañet, era tot el contrari, tots els models meteorològics en aqueix moment indicaven que les flames anaven a anar cap a on ha anat aquest matí, cap al Ragudo. Per tant, cal tindre la màxima prudència”, ha comentat Puig, qui ha afegit que ara mateix s'està pendent de l'evolució cap a l'autovia, l'A-23, “en aquest moment no hi ha cap afecció directa però, si canvia el vent, caldria prendre les decisions oportunes”.

Difícil control

El cap del Consell ha indicat que incendis amb tants quilòmetres de perímetre com aquests fan molt difícil el seu control, “no pot haver-hi en tots els àmbits mitjans terrestres, perquè no hi ha suficients efectius i seria absolutament desproporcionat”. “Confiem que els mitjans aeris puguen treballar intensament durant tot el dia i, a mesura que hi haja menys fum, milloraran les condicions”

Els ministres de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, i Ciència, Diana Morant, visiten aquest matí els llocs de comandament avançat de Bejís i la Vall d'Ebo respectivament.