“A l’Espanya del futur no caben les centrals nuclears caduques, perilloses i sense viabilitat econòmica”: deu raons per a tancar Cofrents

Fa ara una setmana, el Consell de Seguretat Nuclear autoritzava la pròrroga de funcionament de la central nuclear de Cofrents fins al 2030, un dictamen que quedava pendent d’aprovar-se pel Ministeri de Transició Ecològica i que inclou nou límits i condicions, acompanyats de cinc instruccions tècniques complementàries (ITC), a què quedarà sotmés el funcionament de la instal·lació fins al 30 de novembre de 2030.

El diputat de Compromís en el Congrés, Joan Baldoví, preguntava dimecres a la ministra de Transició Ecològica i vicepresidenta quarta del Govern, Teresa Ribera, per la situació d’aquesta instal·lació i li donava deu raons que justifiquen el tancament de la central. En primer lloc, Baldoví feia referència a una notícia de dimecres en què s’explica que Cofrents “entra en pèrdues per l’estirada de les renovables i els impostos”. “La patronal adverteix que els preus del mercat elèctric no han cobert els costos operatius i exigeix una reducció fiscal”, llegia el diputat valencianista, i afegia que aquest dia mateix es coneixien els beneficis de les elèctriques, “que alguns han multiplicat per huit l’any de la pandèmia”.

En segon lloc, es preguntava que, si no es cobreixen els costos operatius, “i tenint en compte que les elèctriques no són germanetes de la caritat, significa això que els ciutadans haurem d’assumir aquests costos?”. La tercera raó esgrimida pel parlamentari de Compromís és que estem davant una central “vella i obsoleta, amb un reactor del mateix tipus que el de la clausurada a Garoña o la sinistrada de Fukushima”.

Quart, Cofrents té 37 anys de vida útil i “a Alemanya les tanquen amb 32 o 33 anys”. “Si prorroguem, arribarem fins als 47 anys, molt per damunt del període de vida per al qual es va dissenyar”, afig. En cinqué lloc, ressenya que allargar la vida de la nuclear fins al 2030 “suposaria afegir al voltant de 300 tones de residus radioactius d’alta intensitat”. “Qui assumirà el cost de gestió i custòdia d’aquests residus?”, es preguntava: “Els ciutadans, supose”.

La sisena raó argumentada és que les piscines de residus tòxics estan “al cent per cent de capacitat”, i la setena és l’“elevat risc sísmic” en la zona on està situada la central. Com a huité motiu afirma Baldoví que la nuclear valenciana “no pot competir ja en costos i capacitat de generació amb les renovables”.

En nové lloc ha recordat l’acord de les Corts perquè no es prorrogue l’activitat a Cofrents que inclou el vot favorable del PSPV i d’Unides Podem, que conformen el Govern. I el desé i últim motiu, “el president ha parlat hui de l’Espanya del futur. Supose que a l’Espanya del futur no caben les centrals nuclears caduques, perilloses i sense viabilitat econòmica”.

Ribera ha reconegut que "per primera vegada" es parla del tancament de les nuclears i es compta amb un "calendari" amb les mesures de necessàries per a poder activar "processos de desmantellament" amb especialistes que permeten fer-ho amb "total seguretat", un calendari que caldrà anar "materialitzant". La ministra ha assegurat que l'informe del Consell de Seguretat Nuclear se sotmetrà a consulta dels actors i autoritats locals, "i sobre aquesta base s'haurà de resoldre", en el que ha augurat serà un "procés llarg".