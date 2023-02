Oposició veïnal a una planta fotovoltaica als voltants de la Calderona: “Estan venent el territori a fons d’inversió a preu de saldo”

Al voltant de la serra Calderona, entre les províncies de València i Castelló, s’ha programat una planta fotovoltaica que preveu la instal·lació d’unes 250.000 plaques en una superfície d’unes 250 hectàrees per a la generació de 210 megavats. Aquest projecte, que compta amb el vistiplau de l’Ajuntament de Sogorb (l’Alt Palància), en el terme municipal del qual està previst que se situe, s’ha trobat amb la contestació dels veïns de la zona, que s’han constituït en plataforma d’afectats i denuncien la falta de transparència per part dels promotors i del consistori mateix. Es tracta d’uns 150 veïns, alguns d’ells residents en la zona, altres amb segones residències o, simplement, propietaris de terrenys, que han iniciat una campanya de recollida de signatures a través de la plataforma Change.org.

EnerHi, “grup global de gestió d’energies renovables”, és l’empresa que ha projectat el ‘Parc Solar Fotovoltaic Valentia Edetanorum FV8’ de 210 megavats situat al sud de la província de Castelló (concretament, en els municipis de Sogorb, Nules i Moncofa), a les portes del Parc Natural de la Serra Calderona –es va publicar el 27 de desembre passat en el Butlletí Oficial de l’Estat–. La inversió prevista ronda els 141 milions d’euros.

Aquests ciutadans, que aclareixen que no estan en contra d’aquesta mena de plantes d’energia fotovoltaica: “Estem a favor de les energies renovables i considerem que són molt necessàries, sempre que es facen en ubicacions racionals i es localitzen en àrees de menys impacte, des del punt de vista del medi ambient i de respecte als seus habitants”, consideren un “error” l’emplaçament triat: “Es carreguen un terreny que no hauria de ser, una vall amb gran riquesa paisatgística i mediambiental en la zona d’influència dels parcs naturals de les serres Calderona i Espadà, tot i que hi ha altres llocs del territori que de segur serien més adequats”, apunta Guillermo Andrés, portaveu de la plataforma, en declaracions a elDiario.es. “El paratge està compost per terrenys de cultiu, nombrosos habitatges i zones de boscos, sotaboscos i matolls que donen recer a aquesta biodiversitat que es veurà afectada de manera irreparable per la construcció de la macroplanta”, assenyalen.

“El projecte planteja una sèrie d’expropiacions, i si no t’expropien, quedes envoltat de plaques solars”, apunta Andrés, que explica que fa uns mesos va rebre una carta de l’empresa en què se li explicava que la seua parcel·la era d’interés per a la implantació del projecte i el ‘convidaven’ a vendre o llogar el terreny. No obstant això, comenta que han hagut de ser els mateixos veïns afectats els que s’han hagut de moure per aconseguir informació sobre el projecte: “Està sent tot bastant opac”, al mateix temps que denuncia que “està venent-se el territori a fons d’inversió a preu de saldo, i aquest sòl acabarà convertint-se en semidesèrtic”. “No és una qüestió ideològica, sinó una cosa més transversal”, puntualitzen.

Al·legacions de l’Ajuntament de Sogorb

L’Ajuntament de Sogorb, en un comunicat publicat en la seua pàgina web, es referia al projecte impulsat per EnerHi i explicava que ha plantejat diverses al·legacions relacionades amb jaciments arqueològics (en la zona de Somat, el Pou del Moro, el Corral de Cotorro, Árguinas, La Foia o l’Assut d’Árguinas, entre altres) i amb arbres protegits, com La Morruda, una olivera inclosa en el catàleg valencià d’arbres monumentals, encara que la parcel·la on està situat aquest exemplar “no està dins del projecte d’instal·lació d’energies renovables”.

La Sotsdelegació de Govern de Castelló va respondre al consistori assegurant que l’empresa promotora tindrà en compte les al·legacions presentades i es duran a terme els “estudis i les modificacions corresponents” en el projecte. Les al·legacions municipals seran remeses al Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic quan s’eleve l’expedient per a la seua resolució.

Des de l’Ajuntament de Sogorb sostenen: “Apostem per les energies renovables sempre que complisquen la legislació vigent i no perjudiquen els nostres espais protegits”. “I així ho demostra la presentació d’al·legacions i l’exhaustiu seguiment en els avanços d’aquest projecte”, conclouen.

Dictamen desfavorable de Conselleria

La Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica ha emés un dictamen desfavorable al projecte per la presència d’arbres monumentals i al Parc Natural de la Serra Calderona. Aquest mateix mes de febrer, la Generalitat Valenciana ha remés aquest informe desfavorable al Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, que és l’organisme competent per a l’autorització d’aquesta mena de projectes, amb una capacitat superior a 50 megavats.