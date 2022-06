València es prepara per a la sequera: s'incentivarà l'estalvi d'aigua en estat d'emergència i es penalitzaran les actituds irresponsables

La regidora del Cicle Integral de l'Aigua a l'Ajuntament de València i presidenta de la EMSHI, Elisa Valía, presentava al costat de Miguel Polo, president de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHJ), i Arancha Fidalgo, cap de l'Oficina de Planificació Hidrològica el nou Pla d'Emergència davant situacions de sequera del proveïment d'aigua a València, coincidint amb la vespra del Dia Mundial de Lluita contra la Desertificació i la Sequera 2022, que es commemora el 17 de juny.

El nou pla, presentat en la seu de la CHJ, està redactat per la Regidoria del Cicle Integral de l'Aigua de l'Ajuntament de València i ja ha sigut remés a la CHJ, que ha informat favorablement, i ha sigut aprovat per Junta de Govern Local.

Una de les mesures que recull este nou full de ruta insta que l'Ordenança d'Aigua de la ciutat de València contemple incentius per a prevaldre l'estalvi d'aigua, donat l'escenari d'emergència climàtica actual.

La regidora ha recordat: “Som la primera generació que notem el canvi climàtic, però també som els primers que podem fer alguna cosa sobre este tema. De fet, tot indica que, si no actuem amb celeritat, els efectes negatius s'aniran empitjorant.”

Segons Valía des de les administracions públiques “estem preparats perquè la ciutadania mantinga els seus nivells de benestar, però també és important que la població estiga ben informada dels reptes als quals ens enfrontem en qüestió de sequera d'aigua i això també implica un canvi de paradigma respecte a la nostra relació amb l'aigua”. La regidora ha explicat: “No podem permetre'ns el luxe de malgastar ni una sola gota i és necessari aprofitar este recurs quantes vegades es puga, millor. La reutilització d'aigua és un assumpte clau en aqueix canvi de mentalitat”.

“Es tracta d'un pla que ofereix eines per a poder combatre les sequeres i minimitzar els impactes de l'escassetat d'aigua en l'activitat econòmica i en la societat en el seu conjunt”, ha explicat Elisa Valía.

Per part seua, Miguel Polo, ha destacat “la importància que les poblacions de més de 20.000 habitants disposen del corresponent Pla d'Emergència davant situacions de sequera en compliment de la Llei del Pla Hidrològic Nacional” i ha anunciat la pròxima celebració d'una jornada formativa que es dirigirà a aquells municipis que encara no tenen aprovat aquest Pla.

Primer Pla de Sequera de 2006

L'Ajuntament de València va redactar el seu primer Pla de Sequera l'octubre de 2001 i en 2006 va ser revisat i presentat davant la Confederació Hidrogràfica del Xúquer. El canvi de normativa en el Pla Hidrològic Nacional ha obligat a les poblacions de més de 20.000 habitants a adaptar el document que, a més, incorpora noves mesures d'acord amb les condicions actuals.

Este pla és coherent amb el desenvolupat per l'Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics (EMSHI), ja que les dues plantes potabilitzadores, La Presa (Manises) i El Realón (Picassent), són les que subministren aigua potable a València i la seua àrea metropolitana.

Este nou pla s'ha centrat a establir indicadors que poden seguir-se en coordinació amb els establits per la CHJ, incorporar una sèrie de mesures concretes per a incrementar la resiliència del proveïment i incorporar elements que milloren la visió holística de la sequera, no sols cenyint-se a la qualitat i quantitat d'aigua tractada, sinó també a aspectes mediambientals.

Penalitzar les conductes irresponsables

A més d'incentivar l'estalvi d'aigua, el nou full de ruta també contempla la penalització mitjançant la possibilitat d'implantar un cànon d'escassetat a aquells usuaris que, davant una situació greu, com és l'entrada en l'escenari d'Emergència, no presenten una actitud responsable i no siguen capaces de reduir el seu consum en un percentatge prèviament establit.

El nou pla contempla altres mesures, com el seguiment de les variables de referència, desplegament de campanyes de conscienciació per a l'estalvi d'aigua, l'activació i seguiment dels Plans d'Emergència de Grans Consumidors (hotels, restaurants, centres sanitaris, centres educatius, centres socials, etc.), reducció del volum d'aigua subministrada limitant els usos urbans dels sistemes públics municipals no essencials, com l'aigualege de carrers, les fonts ornamentals, així com els volums utilitzats en cementeris, instal·lacions esportives i dutxes i llavapeus de platja.

També es contempla la constitució del Comité de Seguiment de Sequera i Coordinació amb altres estaments; la modificació dels percentatges de subministrament des del Xúquer i el Túria per al proveïment de València i els municipis de la seua àrea metropolitana, la comprovació de l'estat, posada a punt i activació dels pous de titularitat municipal, així com actuacions de vigilància per a la conservació i protecció dels ecosistemes aquàtics, entre altres mesures.

El Pla d'Emergències per Sequera del Proveïment de València es pot consultar íntegrament en la pàgina web de Emivasa.