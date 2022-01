La “memòria pública” dels moviments socials a València

“Era una idea interessant que poguera quedar alguna cosa més en la memòria pública de la ciutat”. L’historiador Jorge Ramos ha sigut el comissari de l’exposició fotogràfica sobre el 15M, el catàleg de la qual ha editat l’Ajuntament de València. La publicació compta amb les imatges de quasi una vintena de fotoperiodistes valencians que van retratar la mobilització massiva esdevinguda fa una dècada. La ciutat té més amb un monòlit en la plaça, no exempt de polèmica entre els socis del govern municipal, que recorda la mobilització horitzontal que va condicionar la política espanyola i va precedir les protestes de la Primavera Valenciana.

L’historiador ha comptat amb l’assessorament de la fotògrafa Estrella Jover. “És un intent d’unir el relat que com a historiador crec que era important per a mostrar què va ser el 15M, el context i les causes històriques relacionades amb la crisi posterior al 2008, la percepció de la corrupció política, el bipartidisme, els desnonaments o el rescat a la banca”, explica Jorge Ramos, que també destaca la influència de les primaveres àrabs.

El llibre ressenya “la il·lusió i l’èxtasi” dels primers dies, així com l’organització de l’assemblea general i dels grups de treball. “Va ser un moviment massiu, interideològic, assembleari i intergeneracional”, afig l’historiador, que destaca a més la influència de les xarxes socials. El llibre també relata que el 15M “es va desenvolupar i es va descentralitzar en els barris, així com la seua influència posterior en altres moviments socials”.

El comissari de l’exposició va comptar amb l’ajuda de molts participants en el 15M: “Era molt important que se sentiren identificats en aquesta narració”, conclou.