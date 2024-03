Mercadona va facturar 35.527 milions d'euros (+15%) i va obtindre uns beneficis de 1.009 milions (+40%) el 2023

“2023 ha anat molt bé, ha estat el millor any per a Mercadona”. El president de Mercadona, Juan Roig, ha presentat aquest dimarts els resultats de l‟any 2023 de l‟empresa de supermercats. Amb unes vendes de 35.527 milions d'euros (34.524 milions corresponen a Espanya i 1.403 a Portugal), la mercantil valenciana ha superat en un 15% la facturació del 2022 (31.000 milions) i ha batut el rècord de vendes. Amb vista al 2024 esperen unes vendes de 37.800 milions. A més, Mercadona va obtindre uns beneficis nets de 1.009 milions d'euros el 2023, un 40% més que l'exercici anterior, dels quals se n'han reinvertit 800 milions i se n'han repartit 200 milions entre els accionistes.

Roig ha defensat els beneficis empresarials, “és una cosa molt molt bona, encara que estiga molt injuriat”. “És indispensable”, ha afirmat el president de la cadena de supermercats, que ha insistit en el seu discurs que no pot ser el seu principal propòsit, “Cal pagar molt bé el treballador i el proveïdor, i repercutir en la societat i els accionistes, a més d'invertir, per la qual cosa és molt important tindre beneficis”. “Empresaris i treballadors som els que generem riquesa al país, i com més benefici compartit, millor per a Espanya i Portugal”, ha dit. Mercadona aporta, ha apuntat Roig, el 2,2% del PIB d'Espanya.

Mercadona comptava el desembre del 2023 amb 1.681 botigues (49 d'elles al país lusità), tot i que ha tancat 13 botigues des de començament d'any. S'ha arribat als 2.400 tiquets per botiga i dia, fet que suposa un augment de 200 diaris i es tradueix en un increment de clients i de quota de mercat (0,6%) fins a assolir el 27,6% a Espanya. A Portugal, l'empresa ha aconseguit arribar al 8% de quota de mercat. Roig també ha volgut destacar que s'ha baixat el preu d'un miler de productes, 500 l'abril de l'any passat i 500 més al febrer.

Des del 2016, la inversió realitzada per la mercantil ha estat de 10.000 milions d'euros per aconseguir la “brutal” transformació de la companyia. El 2024, l'empresa valenciana preveu invertir 1.100 milions d'euros, una xifra que s'elevaria fins als 5.000 milions fins al 2028. Respecte a les vendes online, Roig s'ha mostrat molt satisfet per la seva evolució. Tot i que amb prou feines suposen el 2% del total, “si abans perdíem 15 euros per comanda, ara li guanyem 5 euros”. Tot i això, no s'ha atrevit a aventurar com pot evolucionar, “estem contents perquè ara ja guanyem diners”, igual que ha passat per primera vegada a Portugal, on Mercadona també ha tingut guanys el 2023.

104.000 treballadors

L'empresa valenciana compta amb una plantilla de 104.000 treballadors, es van crear 5.000 nous llocs de treball el 2023 (3.200 a Espanya i 1.800 a Portugal), i està previst contractar un miler de treballadors més aquest any (5.000 fins al 2028). Juan Roig ha presumit de les condicions salarials dels seus treballadors, amb 30.000 euros bruts anuals per a un treballador de supermercat, 2.000 euros nets al mes en dotze pagues: “Els nostres treballadors estan ben pagats, però creiem que podrien estar més ben pagats encara”, ha afirmat. Així mateix, ha recordat que la mercantil va repartir l'any passat 600 milions d'euros entre els empleats, un 5'% més que l'exercici anterior.

Contribució tributària “històrica”

Juan Roig, que, com és habitual, ha presumit de pagar “molts” impostos, ha destacat una contribució tributària “històrica” a les arques públiques d'Espanya i Portugal, 2.604 milions d'euros, un 15% més que l'exercici anterior. La partida de l'IVA ha crescut fins a 487 milions d'euros, un 17% més; l'IRPF dels treballadors, 495 milions, un 12% més; i 342 milions d'euros de l'impost sobre beneficis, amb un tipus impositiu del 23,3%, fet que suposa un 43% més que el 2022.