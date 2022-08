Més de 100 fisioterapeutes, podòlegs, òptics o veterinaris ofereixen els seus serveis itinerants en 150 municipis valencians despoblats

La directora general de l’Agenda Valenciana Antidespoblament (Avant), Jeannette Segarra, ha assenyalat que la Generalitat ha ampliat a més de 100 el nombre de professionals del programa Itinerant, que treballen per compte propi en serveis bàsics a la ciutadania en localitats amb risc de despoblació.

Segarra ha recordat que l’objectiu d’Itinerant és “afermar aquestes persones treballadores autònomes i permetre’ls ampliar la seua clientela, cosa que repercuteix en la millora de la qualitat de vida dels veïns i veïnes d’aquestes localitats que ara disposen d’uns serveis amb què abans no comptaven”.

En total, 102 professionals itinerants s’han anat sumant a la iniciativa, que té com a principals serveis demanats els de podologia, veterinària, fisioteràpia, òptica, perruqueria, taxi rural a més d’electricitat, jardineria o obra de paleta. Així doncs, en l’actualitat 42 professionals desenvolupen la seua faena a la província de Castelló, 26 a la de València i 34 a la d’Alacant

El programa, que va començar el 2021 com una iniciativa pilot a les comarques de l’Alt Palància, la Vall d’Albaida i el Comtat, s’ha implantat al llarg d’aquest primer semestre de l’any fins a dotze comarques i en més de 150 municipis, de manera que abasta ja tot el territori en risc de despoblació de la Comunitat Valenciana.

A la província de Castelló, a més dels 25 municipis de l’Alt Palància, s’han sumat totes les poblacions de la Plana Baixa i l’Alt Millars, així com de l’Alt Maestrat-Penyagolosa i, en els últims mesos, els Ports i el Baix Maestrat, amb un total de 76 poblacions adherides.

A la província de València, són 18 els municipis que formen part del programa a la Vall d’Albaida, juntament amb els set que conformen el Racó d’Ademús i 17 dels Serrans, amb un total de 47 municipis adherits en aquestes tres comarques.

Per part seua, a la província d’Alacant són 28 les poblacions adherides entre les comarques del Comtat-l’Alcoià, la Marina Baixa i la Marina Alta.

Jeannette Segarra, que ha agraït “la implicació d’aquests professionals amb el territori”, ha posat l’accent en la col·laboració entre l’Agenda Avant, la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, les mancomunitats i els ajuntaments per a portar a terme aquesta iniciativa, que ha despertat ja l’interés d’altres comunitats autònomes, com la d’Aragó, així com de la Comissió per al repte demogràfic del Senat.