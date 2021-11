El metro de València recuperarà a principis del 2022 el servei nocturn de cap de setmana suprimit per la pandèmia

El transport públic va ser un dels serveis públics més afectats per la irrupció de la pandèmia al març del 2020. En aquest context de caiguda en picat de viatgers, sobretot durant el confinament, el servei nocturn del metro i del tramvia de València habilitat per als caps de setmana i vespres de festius, un dels anuncis estrela del president del Govern valencià, Ximo Puig, en el debat de política general del 2018, va quedar suprimit fins que la situació es normalitzara.

Sota el nom ‘A la lluna de Metrovalencia’ va començar a funcionar la nit del 13 de desembre de 2018, el servei suposava circulacions per València i l’àrea metropolitana, amb una freqüència de pas entre 10 i 20 minuts pel centre de la ciutat, a partir de l’últim servei habitual abans de mitjanit, en els trams en direcció a Aeroport, Torrent, Torrent Avinguda, Alboraia i Marítim-Serradora. Cada 40 minuts els trens circularan en direcció a les estacions de Seminari i Paterna, i cada 80 minuts en direcció a Picassent, Bétera, Llíria, Rafelbunyol i Riba-roja de Túria.

Els últims passos pel centre de la ciutat de València, en l’estació d’Àngel Guimerà, cap als diferents destins tindran lloc al voltant de les 2.30 h.

En les línies tramviàries, els combois circularan amb intervals de pas de 40 minuts en totes les línies, tenint en compte que en la Línia 4 el trajecte és entre Doctor Lluch i Vicent Andrés Estellés. Els últims passos per la parada de Benimaclet cap a les diferents destinacions tindran lloc al voltant de les 2.30 h.

En aquests moments, amb la pandèmia molt més controlada, la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat ja treballa en la recuperació d’aquest servei, que suposa prolongar fins a les 2.30 h de la matinada el funcionament de les diferents línies. “La idea és recuperar aquest servei entre finals d’enguany i principis del que ve”, han assegurat fonts del departament que dirigeix Arcadi España.

A més, des de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) han preparat reforços de servei amb vista a les festes de Nadal. En primer lloc, es prolongarà el servei fins als 2.30 h els dos caps de setmana previs a Nadal pels sopars d’empresa, és a dir, les nits de l’11, 12, 17 i 18 de desembre. A més, també hi haurà un reforç important amb vista a la nit de Reis.

A més, igual que l’any passat, les festes de Nadal no inclouran enguany retallades en el servei que anys arrere han vingut criticant associacions veïnals i de comerciants. Així doncs, els dies laborables de l’última setmana de desembre i de la primera de gener, tant el metro com el tramvia funcionaran al 100% de la seua capacitat.

Problemes en les línies 2 i 5

Les línies de metro 2 i 5 estan veient-se minvades en les últimes setmanes per un conjunt de problemes que han coincidit en el temps, com és la falta de personal als tallers, motivada en part per l’expedient de regulació d’ocupació (ERO) aprovat el 2012, unit a la taxa de reposició i l’externalització de part del servei de manteniment.

Això ha propiciat que tots els trens que es van adquirir alhora després del tràgic accident del metro del 2006 hagen de passar la revisió obligatòria dels 750.000 quilòmetres, cosa que, unida a la falta de personal, ha creat un coll de botella que impedeix que aquestes unitats puguen circular, tal com va avançar el periòdic 20 minutos. Això es tradueix en el fet que aquestes línies experimenten una reducció diària entre 20 i 30 circulacions.

Des de la conselleria es treballa per agilitar aquestes revisions des de fa temps (cadascuna pot durar dos mesos) i ja s’han contractat per diferents mitjans 40 empleats per a tallers: “Intentarem normalitzar el servei al més prompte possible, però dependrà de com vaja incorporant-se tot el personal nou que ha entrat als tallers”, han assegurat des de Mobilitat.