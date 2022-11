El ministeri descarrega en el Port de València la responsabilitat de sol·licitar informes ambientals de l’ampliació

“Tant si és necessària una avaluació reglada com si no ho és, el pronunciament de l’òrgan ambiental ha de ser concloent” i per aquest motiu “el Defensor del Poble ha sol·licitat al Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic un informe en què expose motivadament el seu criteri sobre les qüestions exposades”.

El Defensor del Poble, el socialista Ángel Gabilondo, va resoldre així la queixa plantejada per l’Associació de Veïns i Veïnes de Natzaret (document complet al final de la informació), en què posaven de manifest la seua indefensió davant la possible aprovació de l’ampliació nord del port de València amb una declaració d’impacte ambiental (DIA) desfasada, de l’any 2007, tenint en compte a més que el projecte aprovat és totalment diferent del que es va avaluar fa 15 anys.

Sobre aquest tema, des del Ministeri que dirigeix la vicepresidenta Teresa Ribera han confirmat a elDiario.es que ja han contestat la sol·licitud del Defensor del Poble amb una resposta en la línia del que fins ara ha vingut sostenint, és a dir, que és l’òrgan substantiu, en aquest cas la mateixa Autoritat Portuària (APV) la competent per a sol·licitar qualsevol avaluació ambiental.

En el seu escrit, traslladen al Defensor que “la declaració d’impacte ambiental del projecte d’ampliació del port de València (2007) continua vigent, en la mesura en què no s’ha instat cap altre procediment d’avaluació ambiental per part de qui té la potestat i la competència per a fer-ho –com a òrgan substantiu del projecte–, que és l’Autoritat Portuària”.

Així doncs, reiteren que “correspon a l’Autoritat Portuària del Port de València tramitar els procediments d’autorització i, dins d’aquests, instar l’avaluació ambiental dels projectes portuaris de la seua competència” i per tant “en virtut d’això, si l’Autoritat Portuària del Port de València, instara un nou procediment d’avaluació d’impacte ambiental relatiu a aquesta infraestructura davant aquest òrgan ambiental, el Ministeri procedirà a la tramitació, d’acord amb el que es disposa en l’article 11 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental”.

La resposta no acaba d’aclarir les qüestions plantejades pel Defensor, que adverteix que la falta d’estudis ambientals podria contravindre la Constitució.

“Segons el parer d’aquesta institució, es tracta de complir el mandat que l’article 45 de la Constitució dirigeix als poders públics, és a dir, el de vetlar per la utilització racional de tots els recursos naturals amb la finalitat de protegir i millorar la qualitat de la vida i defensar i restaurar el medi ambient. És aquest un principi que informa la legislació positiva i que, per tant, ha de guiar la interpretació i l’aplicació de les normes ambientals”, diu l’escrit.

En aquest cas, segons el Defensor, “no pot ignorar-se el temps transcorregut des que es va fer l’avaluació ambiental del projecte –el 2007–, que les obres d’ampliació que motiven la queixa no s’han executat íntegrament i que, a més, el projecte inicialment avaluat s’ha modificat”.

Per tant, “donar un compliment adequat al mandat constitucional requereix un pronunciament concloent” sobre les qüestions següents: “Si els elements i les condicions en què es va efectuar l’avaluació ambiental continuen sent les mateixes hui dia, de manera que els impactes detectats inicialment i les mesures correctores imposades continuen sent vàlides” i “si les modificacions incloses en el projecte tenen una dimensió suficient per a generar nous impactes no detectats i llavors cal fer alguna mena d’avaluació reglada o bé cal modificar la DIA”.

Si bé la legislació fa descansar gran part del pes de l’avaluació ambiental sobre el promotor del projecte i sobre l’òrgan substantiu (en tots dos casos és el Port de València), “l’òrgan ambiental (el Ministeri) no pot romandre passiu a l’hora de valorar l’abast de les modificacions introduïdes”.

Ribó demana una terminal de creuers sostenible

L’alcalde de València, Joan Ribó, va insistir dimarts en la necessitat que la futura nova terminal de creuers del port de la ciutat oferisca als vaixells la possibilitat d’apagar els motors en arribar-hi i connectar-se a la xarxa elèctrica amb la finalitat de reduir els nivells de contaminació.

“Em sembla molt important pensar que en un futur pròxim tots els vaixells que arriben ací hauran de ser vaixells que, en el moment que hi arriben, desconnecten els motors, que produeixen contaminació, i que es connecten elèctricament”, va exposar el primer edil després d’avançar elDiario.es que dijous s’adjudicarà la construcció i l’explotació de la terminal a Baleària sense estudis ambientals.

El diputat de Compromís en el Congrés, Joan Baldoví, va anunciar una sèrie de preguntes a la vicepresidenta i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, Teresa Ribera, sobre la construcció de la terminal de creuers al costat de la ciutat de València, projecte que al seu judici manca d’informes ambientals.