Mislata, la ciutat espanyola amb més densitat d’habitants per quilòmetre quadrat construït, Xàbia la que menys

Espanya és un dels països en què més percentatge de població viu en pisos (habitatges col·lectius), un 65%, davant de cases unifamiliars i adossats, segons les dades de l’OCDE –només per darrere de Corea del Sud i per damunt de Suïssa, Grècia, Alemanya o Itàlia i en uns nivells molt superiors als de la mitjana de la Unió Europea (41%)–. Això permet la concentració de més població en menys espai, és a dir, més densitat en unes zones determinades.

Tal com es recull en un informe elaborat per elDiario.es sobre la base de les dades del cadastre, València està entre les ciutats més denses, on s’ha apostat per construir en altura –l’àrea metropolitana de la capital valenciana destaca entre les grans urbs juntament amb Barcelona o Cadis–. Així, València té una alçària mitjana en les seues construccions de 4,72 plantes i una densitat de 33.165 habitants per quilòmetre quadrat construït i només és superada en tots dos paràmetres per Barcelona (5 altures i 36.682 habitants per metre quadrat) i l’Hospitalet de Llobregat (4,90 plantes i 42.221 habitants per metre quadrat).

Si ho comparem amb Madrid, València la supera en tots dos indicadors, ja que aquella presenta una altura mitjana de 4,30 plantes i una densitat de 24.521. D’altra banda, la ciutat ‘més alta’ d’Espanya és la Corunya, amb 5,15 plantes de mitjana.

No obstant això, si pensem en ciutats en altura que destaquen per la seua silueta urbana –l’skyline–, sorgeix Benidorm. La ciutat de la Marina és la quarta d’Espanya amb una alçària mitjana més elevada, amb 4,90 pisos, només per darrere de les esmentades la Corunya, Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat. Benidorm destaca, sobretot, perquè és la que té un nombre més gran d’habitatges en edificis de 10 altures o més, 36.454, el 61,3% del total (la següent en el rànquing és la Corunya, amb el 35% dels seus habitatges en aquest tipus de construccions, mentre que en el cas de València a penes suposen el 16,2%). La densitat del referent turístic per excel·lència, per contra, no és significativa, amb 7.627 habitants per quilòmetre quadrat.

En aquest aspecte destaca una altra ciutat valenciana, Mislata, que es presenta com l’urbs amb més densitat de població del país, amb 46.323 habitants per quilòmetre quadrat –la seua alçària mitjana és de 4,32 pisos–. Les següents ciutats amb més densitat de població són les catalanes Santa Coloma de Gramenet (43.632) i l’esmentada anteriorment l’Hospitalet de Llobregat (42.221). Encara que lluny d’aquests paràmetres, Xirivella també se situa entre les deu localitats espanyoles (de més de 20.000 habitants) amb més densitat de població, 25.681 habitants per quilòmetre quadrat.

Per contra, una altra ciutat de la Marina, en aquest cas Xàbia, és la que menys densitat registra, amb 1.767 habitants per quilòmetre quadrat construït. L’alçària mitjana en aquest cas és de 1,71 plantes. Entre les deu localitats més grans de 20.000 habitants amb menys densitat d’habitants per quilòmetre quadrat construït també està l’Alfàs del Pi (2.090).

Pel que fa a la dispersió urbana –l’aposta per construir al llarg del territori amb habitatges unifamiliars i baixa densitat en compte de fer-ho en altura–, el municipi valencià de Godella és un dels casos significatius, com Sant Cugat a Barcelona o Pozuelo de Alarcón a Madrid.