Mónica Oltra reapareix per primer vegada després de la seua dimissió: “L'individualisme ens situa tots sols davant el poder”

L'exvicepresidenta del Govern valencià Mónica Oltra ha reaparegut aquest dimarts en el primer acte públic després de la seua dimissió al juny com a conseqüència de la seua imputació en el cas que investiga la gestió del seu departament en relació amb la denúncia per abusos sexuals al seu exmarit d'una menor tutelada per la Generalitat Valenciana. Ha sigut en Ca Revolta, un actiu centre cultural situat en ple centre històric de València, en el marc d'un debat sobre les desigualtats socials com a violacions dels drets humans.

Oltra ha intervingut en la seua condició de “sòcia de Ca Revolta” i ha parlat en pretèrit del seu pas per la primera línia de l'Executiu autonòmic del Pacte del Botànic. “Quan estava activa en política partidista”, ha sigut l'expressió usada. Oltra ha conferenciat en territori aliat en un to més alegre que la seua última compareixença davant els mitjans de comunicació a l'entrada de la Ciutat de la Justícia el passat 19 de setembre. “Soc molt histriònica, com podeu observar”, ha fet broma davant un públic entregat, format en gran part per quadres de Compromís.

A la reaparició pública d'Oltra ha assistit la seua successora en el Govern valencià, la vicepresidenta Aitana Mas, que ha estat acompanyada per part del seu equip. Mónica Oltra ha agraït que els actuals responsables del departament d'Igualtat i Polítiques Inclusives l'abrigallaren. “El teu equip de la conselleria que d'alguna manera és el meu”, li ha dit Oltra a Aitana Mas. La coneguda “sòcia de Ca Revolta” ha revelat de passada que ha fet entrevistes de treball.

Pep Pacheco, de Ca Revolta, ha agraït la presència de Mónica Oltra en el cicle de debat del centre cultural i els seus set anys al capdavant de la conselleria. La dirigent de Compromís ha exposat una “visió global de gran angular” sobre desigualtats, canvi climàtic i col·lapse ecològic. La ponent ha criticat les “polítiques diabòliques” del neoliberalisme i ha apostat pel “feminisme inclusiu i rebel” contra els discursos de l'extrema dreta i la “deriva autoritària” de les democràcies occidentals.

“L'humor no l'he perdut”, ha dit després de fer broma sobre el Vaticà. Oltra ha repassat el paper de “oligarquia” dedicada a “acumular diners i poder” i després “a mesura que avançava el col·lapse i el canvi climàtic”, terres i recursos naturals. “Quan es diu que el capitalisme mata ací estan les xifres, és que el capitalisme mata”, ha dit.

La protagonista del debat ha tret pit per les polítiques socials del Pacte del Botànic, al qual s'ha referit com un “govern emancipador”. Oltra ha qualificat el seu projecte de renda d'inclusió com “la millor llei d'Espanya” en la matèria. També ha recordat les dificultats dels primers passos al capdavant de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives a partir de 2015 i ha defensat que l'administració ha d'estar “al servei de la ciutadania”.

Cinc mesos “a dieta” dels mitjans i Twitter

La dirigent de Compromís ha recuperat el seu habitual to agosarat i ha llançat alguns dards: “Tots els que us parlen de cultura de l'esforç no han doblegat el llom en la vida, la tesi doctoral els l'han regalada i l'herència, de papà”. Oltra ha celebrat que, després de la seua dimissió, pot “dir moltes coses i això mola”.

També s'ha referit a altres qüestions d'actualitat com el projecte d'ampliació del Port de València: “Segur que hi ha algú que es fa més ric del que és”, ha ironitzat. “Les polítiques socials eren una prioritat per a una part del Govern, no per a tot”, ha dit en un segon dard dirigit als socis del PSPV-PSOE. Tercer dard, aquesta vegada als mitjans de comunicació i a les xarxes socials: “Porte cinc mesos a dieta de Levante i de Twitter, m'ha vingut molt bé”.

Diversos membres de la societat civil (de València Laica o de Ca Revolta, entre altres entitats) han intervingut en el debat per a comentar un cert desencantament de l'esquerra en matèries tan variades com el treball social o les relacions amb l'Església. Una de les dones del públic, del sector social, també s'ha mostrat molt crítica i ha dit que la situació és igual de dolenta que abans del Pacte del Botànic. “Les xifres no diuen això”, ha respost Oltra. Un altre activista del barri de La Coma sí que ha elogiat, des d'una perspectiva crítica amb la “burocratització”, l'actuació de la conselleria. “Ser gitano és una garantia de ser un perdedor en aquesta societat”, ha lamentat l'intervinent.

En la seua primera reaparició pública, Oltra ha parlat més animada i en passat sobre els seus set anys en el poder autonòmic i en la política institucional. “L'individualisme ens situa tots sols davant el poder”, ha afirmat l'ex vicepresidenta del Govern valencià.