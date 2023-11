MSC pressiona perquè s’execute l’ampliació del port de València: renuncia a invertir en la ZAL, tot i que està declarada il·legal

La naviliera MSC l’empresa filial de la qual, TIL, opta al muntatge i l’explotació de la futura terminal nord de contenidors del port de València, ha comunicat la seua renúncia a instal·lar-se en la zona d’activitats logístiques (ZAL), tancada des del moment de la seua construcció per estar assentada sobre terrenys d’especial protecció agrícola, cosa que ha propiciat nombroses sentències que han impedit la seua posada en marxa.

La multinacional italo-suïssa, principal operadora del port valencià, s’havia adjudicat de manera inicial un sòl en què havia de construir una nau de 20.200 metres quadrats amb què preveia la creació de 60 llocs de treball directes i 500 d’indirectes. Així mateix, la seua filial logística Medlog havia de promoure una altra plataforma especialitzada en el transport per contenidor en fred per a congelats i productes refrigerats.

Des d’MSC es va traslladar dilluns que es buscaran alternatives de sòl en l’àrea metropolitana de València per a instal·lar-se i va atribuir aquesta decisió a la lentitud burocràtica en una estratègia clara de pressió per a accelerar l’aprovació de l’ampliació nord del port, ja que la paralització de la ZAL no té res a veure amb qüestions de tramitació administrativa, sinó que bàsicament està declarada il·legal, llevat que els recursos que es dirimeixen en el Tribunal Suprem diguen el contrari.

L’estratègia de pressió cap a les autoritats governamentals perquè es done el vistiplau definitiu a la terminal nord es va fer més evident amb la valoració de l’Autoritat Portuària de València (APV) sobre la renúncia d’MSC a la ZAL. Des de l’organisme portuari van comentar que “és una decisió empresarial que aquesta Autoritat Portuària respecta i hauria de servir perquè es prenga bona nota del que passa quan es demoren els projectes més del compte”, en al·lusió a la terminal de contenidors.

L’aprovació de la infraestructura portuària es va quedar paralitzada en el Consell de Ministres quan la resolució del Tribunal Superior de Justícia de Madrid va suspendre cautelarment la condició de l’APV com a òrgan substantiu de l’actuació, un estatus que li va cedir el Ministeri de Transició Ecològica i que la justícia ha qüestionat, sumint el projecte en una inseguretat jurídica que almenys fins ara el Govern no s’ha mostrat disposat a assumir, per la qual cosa presumiblement la situació de paràlisi s’allargarà fins que hi haja una sentència ferma.

L’aprovació en el consell de l’APV del projecte constructiu dels nous molls també està judicialitzada per haver-se fet amb una declaració d’impacte ambiental (DIA) de l’any 2007 que la Comissió Ciutat-Port, plataforma ecologista i veïnal denunciant, considera que està caducada i que no empara les modificacions que s’han fet sobre el projecte inicial. A més, la vicepresidenta del Govern en funcions i líder de Sumar, Yolanda Díaz, qui seguirà en l’executiu si es reedita el Govern del PSOE i Sumar, s’ha mostrat contrària al projecte per falta de garanties ambientals.

Precisament, elDiario.es ha revelat un informe de la terminal pública CSP Iberian Valencia que considera “no viable” el projecte d’ampliació pel fet d’elevar el seu cost per a les arques públiques de 386 milions d’euros previstos inicialment a 868 milions per la revisió dels preus de la construcció. A més, posa en evidència que l’estudi de viabilitat del projecte va estimar un volum total de 8 milions de contenidors per a l’any 2023, i la xifra prevista per a enguany és de 4,7 milions, un 40% inferior, i afirma que reduiria un 30% la mà d’obra i que requereix una altra declaració d’impacte ambiental.

Compromís demana renaturalitzar la ZAL

La portaveu adjunta de Compromís, Papi Robles, va comentar sobre l'anunci de MSC d'abandonar els terrenys de la ZAL que “guanya la ciutadania una batalla que porta molts anys en marxa i per a això cal agrair a la plataforma *Recuperem la Punta - Aturem la ZAL el seu treball durant tot este temps”.

Segons Robles, “s'obri una porta perquè la senyora Catalá puga revertir les agressions que van patir els veïns i veïnes de la Punta de mans de la senyora Rita Barberà. Pot renaturalitzar un polígon industrial que clarament no té cap sentit i aprofitar per a fer eixe corredor verd que connecte la ciutat amb el Parc Natural de l'Albufera”.

Per a la portaveu de Compromís “es demostra, una vegada més, que no és compatible regalar-li a una multinacional ni el nostre port ni la nostra ciutat a costa de la salut i la vida de les persones que vivim ací i que estimem profundament a València”.