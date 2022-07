La multinacional nord-americana Centene lliura els hospitals privatitzats al tercer grup sanitari francés

El negoci de la sanitat privatitzada canvia de mans. Després de l’experiment de la privatització de la sanitat pública valenciana per part dels governs autonòmics del PP, el capital forà intercanvia cromos (nou hospitals gestionats pel grup Ribera a tot Espanya) entre la multinacional nord-americana Centene i la francesa Vivalto Santé, controlada per la firma Vivalto Partners.

Així doncs, Vivalto Santé, tercer grup privat sanitari francés, ha adquirit a la multinacional americana Centene Corporation el grup valencià Ribera, que gestiona nou hospitals en cinc comunitats, entre aquests els departaments de Dénia i del Vinalopó i l’Hospital de Torrejón, i presta altres serveis d’atenció mèdica.

Centene Corporation ha confirmat en un comunicat que la transacció –que inclou també Pro Diagnostics Group (PDG), filial de Ribera, propietària de clíniques de radiologia i altres serveis a Eslovàquia i la República Txeca– es formalitzarà quan obtinga les autoritzacions reguladores dels organismes administratius competents i es preveu que es tanque a final d’any.

El grup sanitari Ribera, que també va gestionar els departaments valencians d’Alzira i Torrevella fins que van passar a la gestió pública el 2018 i el 2021, es felicita pels “huit anys de col·laboració reeixida amb l’asseguradora americana líder en programes sanitaris públics, que ha facilitat la innovació tecnològica i la presència en projectes al Regne Unit i Centreeuropa”.

La consellera delegada del grup sanitari Ribera, Elisa Tarazona, ha assenyalat sobre els anys amb Centene: “Ens han fet millors i suposen un valor que sumem al nostre model”. “Comencem una nova etapa que suposa un pas natural coherent amb la nostra estratègia de creixement, amb les circumstàncies i també amb els valors que ens defineixen, i que compartim amb Vivalto, de proximitat, compromís amb la salut de les persones, aliança amb els professionals, coneixement i internacionalització”, ha ressaltat.

De la seua banda, la directora general de Centene Corporation, Sarah London, en un comunicat, assenyala que aquesta operació forma part de la revisió de la seua estratègia per a les seues divisions internacionals. Així doncs, ha destacat que aquesta transacció representa “una altra fita important en el nostre pla de creació de valor i revisió contínua de la cartera”.

Inversions addicionals

Sarah London ha destacat que han trobat en Vivalto Santé “un soci líder en la cura de la salut a Europa”. “Creiem que està més ben posicionat per a impulsar el creixement i fer inversions addicionals a Ribera Salud, Torrejón i PDG, perquè puguen continuar brindant atenció d’alta qualitat als pacients a tot el món”, ha afegit.

Vivalto Santé és la tercera empresa hospitalària privada més gran de França, opera més de 50 hospitals privats i està controlada per Vivalto Partners, una firma europea de capital privat dedicada a la indústria de la salut i més de 1.000 metges també són accionistes del grup.

Centene té la intenció d’utilitzar la major part dels ingressos nets de la venda per a recomprar accions i la resta, per a reduir el deute. S’espera que la transacció siga neutral per als guanys per acció diluïts ajustats de Centene en el període de 12 mesos posterior al tancament, segons assenyala la multinacional.