El mural gegant de l’artista Paco Roca sobre l’alliberament de París, en perill pel tancament de l’Institut Français de València

La plaça a València dedicada al republicà que va alliberar París, Amado Granell, situada a la terrassa interior de l’Institut Français, està en perill amb el tancament de la institució cultural decretat pel govern d’Emmanuel Macron. I, per tant, un gegantesc mural de l’artista Paco Roca que decora l’espai amb una de les més conegudes vinyetes del seu còmic tan premiat Els solcs de l’atzar. Ni l’artista ni els treballadors de l’Institut Français han pogut esbrinar si la direcció de l’organisme cultural preveu traslladar l’obra a partir del més que previsible tancament de l’edifici sense parió al carrer del Moro Zeid, propietat de l’Estat francés.

Aquest diari ha intentat, sense èxit, obtindre una resposta de la direcció de l’Institut Français. “Per a nosaltres i per a València té un valor simbòlic i hem sol·licitat a la direcció que es quede a València”, diu per telèfon a elDiario.es Bruno Laurent, portaveu de la plataforma Salvem l’Institut Français de València, que agrupa els treballadors acomiadats.

A partir del pròxim 1 de juliol, l’edifici es tanca al públic. Les autoritats franceses han despatxat 25 treballadors (només en quedaran tres i un nou director encarregats de les proves lingüístiques oficials) i els afectats per la decisió del Govern gal preveuen que l’edifici es vendrà seguint el rastre de tancaments d’altres Instituts Français a Europa.

La plaça d’Amado Granell, el primer soldat que, el 24 d’agost de 1944, va arribar fins a l’Ajuntament parisenc i que representa simbòlicament l’alliberament de la capital francesa, va ser inaugurada el 2014, amb motiu del 70é aniversari de l’arribada de la Segona Divisió Blindada del general Leclerc. L’acte va comptar amb la presència, entre altres, de l’ambaixador llavors de França a Espanya, Jérôme Bonnafon, de l’artista Paco Roca i de la periodista i escriptora Evelyn Mezquida, autora de Los españoles que liberaron París.

El diplomàtic va qualificar Granell com “una de les grans figures de la França lliure” pel seu compromís i rebel·lió que va definir com un “acte d’humanisme i fe en l’home” davant d’una ideologia “inhumana en la seua essència” i per “aplacar” el totalitarisme. L’ambaixador gal va destacar la presència de republicans espanyols en la Resistència francesa: “Si aquest record segueix tan viu és probablement perquè la noció de resistència pertany a una filosofia política i moral de la història que posseeix tant a Espanya com a França un caràcter fundacional”, va dir Bonnafont.

L’artista valencià Paco Roca va lamentar durant l’acte que “a Espanya, amb la idea de no remoure el passat ni la memòria històrica, hem deixat fora molts herois com Granell”. L’agradable espai de l’Institut Français, una àmplia terrassa interior en la planta baixa, ha acollit durant anys el restaurant L’Atmosphère, actualment situat davant del Jardí Botànic, i un annex de la mediathèque.

La clientela del restaurant, especialitzat en gastronomia francesa, prenia els esmorzars o els menús a la terrassa presidida per l’enorme mural, que representa la desfilada de tancs liderats per republicans en els camps Elisis, amb banderes tricolors gal·les i espanyoles i una pancarta que diu “Vive de Gaulle”.

Malgrat les mobilitzacions de la plataforma Salvem l’Institut Français de València i de les peticions per part d’autoritats valencianes, com l’alcalde Joan Ribó, per a evitar el tancament de la històrica institució cultural, el Govern francés ha acomiadat 25 treballadors, que desconeixen el destí de l’edifici i de la biblioteca. Tampoc se sap res del mural del dibuixant Paco Roca, que ja formava part del paisatge cultural de València.