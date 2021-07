Només 85 dels 450 hospitalitzats en planta a la Comunitat Valenciana tenen menys de 35 anys

Les persones joves són les que més estan contagiant-se en aquesta cinquena onada, però no obstant això són el segon grup d’edat amb menys taxa d’hospitalització, malgrat que una part no ha iniciat encara el procés de vacunació, que aquesta setmana s’ha iniciat en la franja entre 30 i 39 anys.

Segons ha informat la Conselleria de Sanitat a elDiario.es, fins dimarts, els hospitals valencians tenien 448 pacients en planta, (10 menys que dilluns), i 69 en l’UCI (tres més que un dia abans): 49 a la província de Castelló, 2 en UCI; 82 a la província d’Alacant, 10 dels quals en l’UCI; i 386 a la província de València, 57 dels quals en l’UCI.

Del total dels hospitalitzats en planta el grup d’edat més nombrós és el comprés entre 35 i 50 anys que representa el 34,8% (156 pacients), dels quals el 57,7% són homes i un 42,3% són dones.

A més, més d’un 19% (85) són pacients d’edats entre 16 i 34 anys, més del 16% d’edats entre 51 i 65 anys, i la resta, és a dir, un 30%, són majors de 66 anys.

Quant als 69 pacients ingressats en l’UCI el grup majoritari també és el que té entre 35 i 50 anys, que representa el 39,1% dels pacients crítics (27). D’aquests, el 66,7% són homes davant del 33,3% de dones.

A més, el 29% tenen entre 51 i 65 anys, el 15,9% tenen entre 66 i 75 anys, un 11,6% (7 pacients) tenen entre 16 i 34 anys, i la resta (només un 5%, és a dir tres pacients) són majors de 75 anys.

Sanitat no ha detallat de moment quants dels ingressats estan vacunats amb una sola dosi, i quants, si n’hi ha, amb pauta completa, una informació que en aquests moments recopila i que oferirà en els pròxims dies.

Segons l’últim balanç que va oferir al final de juny, el 29% dels positius són d’edats compreses entre 20 i 29 anys, mentre que el 23% es localitzen entre 15 i 19 anys, amb la qual cosa entre totes dues franges sumen el 52% dels contagis, però no obstant això, només al voltant del 18% acaben en ingrés. El 13% dels casos són entre 30 i 39 anys, mentre que el 14% correspon a la franja d’edat entre 40 i 49 anys.

Previsió de vacunes per franges d’edat

Pel que fa a les vacunes, la Conselleria té previst administrar aquesta setmana 438.217 dosis de la vacuna contra la Covid-19. Per tant, serà la tercera setmana en què més dosis s’administren a la Comunitat Valenciana des de l’inici de la campanya de vacunació.

En concret, la majoria de dosis de vacunes, més de 154.000, van destinades al grup de joves de 30 a 39 anys. Així doncs, per a aquest grup d’edat es destinen quasi 105.000 dosis de Pfizer, i de Moderna n’hi ha previstes quasi 49.500 per a les primeres dosis d’aquest grup de població jove.

D’altra banda, un altre dels grups majoritaris que es vacunaran aquesta setmana serà la població de 40 a 49 anys, amb els quals es pretén avançar en la posada de segones dosis. Per fer-ho, es destinen aquesta setmana als punts de vacunació 136.000 dosis, més de 134.000 de Pfizer i unes 2.250 de Moderna.

A més, cal destacar que de la vacuna Janssen s’administraran 125.155 dosis. La majoria dels vials (124.790) s’han reservat per tornar a donar una oportunitat de vacunació a les persones de 59 a 40 que no es van vacunar en el seu moment per diferents motius o que no van ser citades perquè no tenien actualitzades les dades de contacte, per exemple. És el tercer rescat que es fa a aquesta franja d’edat.

Durant aquesta setmana també està previst completar la pauta de vacunació de menors de 60 anys que van rebre la primera dosi d’AstraZeneca, així com tornar a citar persones que, per diferents motius, no van poder vacunar-se quan els tocava i la seua cohort ja està tancada.

També en aquells departaments de salut, principalment els que atenen població de zones de l’interior, i on la vacunació està més avançada en les franges d’edat de més de 30, s’iniciarà la cita a joves entre 20 i 29 anys. La citació massiva per a aquesta cohort es farà l’última setmana d’aquest mes de juliol.

Finalment, es preveu immunitzar persones que tenien activa una infecció per coronavirus i havien d’esperar que transcorregueren sis mesos, professionals sanitaris que s’incorporen com a reforços d’estiu al sistema valencià de salut, professionals de residències o pacients amb condicions de salut d’alt risc.