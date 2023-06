La nova alcaldessa aprova una estructura provisional per no bloquejar el funcionament de l’Ajuntament de València

La nova alcaldessa de València, María José Catalá, va assegurar dilluns que era “molt conscient” que necessita 17 vots per a arribar a acords en el ple municipal, i el PP té 13 regidors dels 33 de la corporació, per la qual cosa parlarà amb la resta dels grups per donar estabilitat institucional a l’Ajuntament. “Aquesta ciutat no pot permetre’s embolics polítics i ha de posar-se a treballar ja”, va dir la primera edil, que aspira a governar en minoria, durant un desdejuni informatiu organitzat per Radio Valencia i El País.

Preguntada si rebutja un pacte estable de govern amb els quatre regidors de Vox, va respondre: “Jo ja tinc el meu govern, que són els meus tretze regidors, i ara intentaré parlar amb tots els grups i veure en quin escenari polític està cadascun”.

Sobre les declaracions dissabte passat en el ple del regidor de Vox Juan Manuel Badenas, que la va advertir que un govern en minoria “no es pot dir que siga un govern moral, sinó amoral”, va considerar que “mesclar la moralitat amb la política i la legalitat és un vertader error”.

En aquest context, Catalá va redactar i va signar diumenge el primer decret per a delegar la signatura i les competències en els seus regidors i poder activar així la gestió i posar en marxa des de dilluns mateix els compromisos electorals i, a més, perquè la gestió diària no es pare: “Ja he començat a treballar en l’estructuració de les àrees i les delegacions de la manera més adequada per a atendre les necessitats municipals”.

Amb això es pretén donar un impuls immediat a la gestió i anar prenent coneixement de l’estat actual de les necessitats dels diferents serveis per no demorar cap acció mentre s’estructura el govern.

Cadascun dels blocs de gestió tindrà un regidor de manera provisional la delegació de signatura de serveis, però no estarà sol, perquè tindrà el suport d’un altre dels regidors formant un grup de treball fins que de manera definitiva l’alcaldessa repartisca les delegacions.

En el decret de la delegació de la signatura en els seus regidors, la nova alcaldessa de València assenyala: “Així doncs, mentre es procedeix a estructurar les àrees i les delegacions de la manera més adequada per a atendre les necessitats municipals i impulsar les polítiques del govern municipal, resulta imprescindible evitar qualsevol mínima dilació o paràlisi dels procediments administratius, per la qual cosa escau atribuir a cada servei municipal un regidor responsable de la signatura dels assumptes que, per raó de les matèries i les activitats de la seua competència, concerneix cadascú”.

La legislació preveu un termini de 30 dies per a donar coneixement de les resolucions de l’alcalde en matèria de nomenament de tinent d’alcalde, membres de la Junta de Govern i presidents de les comissions informatives, així com de les delegacions que l’alcaldia estime oportú conferir.

Les resolucions signades diumenge tenen caràcter provisional amb l’objectiu que l’Administració no pare, i a l’espera de l’estructura definitiva, s’han nomenat els membres de la Junta de Govern Local, que estarà integrada per María José Ferrer San Segundo, Julia Climent Monzó, Juan Giner Corell, Juan Carlos Caballero Montañés, Paula Llobet Vilarrasa, Santiago Ballester Casabuena i Jesús Carbonell Aguilar.

Quant als tinents d’alcalde i, per tant, persones de la màxima confiança de Catalá, la primera tinenta d’alcalde serà María José Ferrer San Segundo, la segona Julia Climent Monzó i el tercer Juan Giner Corell. La secretària titular de la Junta de Govern Local serà María José Ferrer San Segundo i el suplent serà Juan Giner Corell.

La delegació de facultats genèriques per matèries en regidors se substancia en una gran Àrea d’Hisenda i Participació dirigida per María José Ferrer San Segundo; Recursos Humans i Tècnics serà responsabilitat de Julia Climent Monzó; Urbanisme i Habitatge queda en mans de Juan Giner Corell; Medi Ambient estarà capitanejat per Juan Carlos Caballero Montañés i en aquest bloc els serveis estaran coordinats amb Carlos Mundina; Economia i Grans Projectes estarà dirigit per Paula Llobet Vilarrasa i els serveis estaran coordinats amb José Marí Olano; Benestar Social i Cultura tindrà com a cap visible Santiago Ballester Casabuena i els serveis estaran coordinats amb José Luis Moreno Maicas, Marta Torrado i Rocío Gil; Mobilitat i Seguretat Ciutadana estarà comandada per Jesús Carbonell Aguilar i els serveis estaran coordinats amb Carlos Mundina.

L’abast de la delegació comprén la facultat de dictar actes administratius i de resoldre els recursos administratius interposats, així com la signatura dels documents de qualsevol naturalesa necessaris per a la gestió de les matèries delegades.

Catalá ha convocat la primera Junta de Govern per a dimarts, en què es posaran en marxa, entre altres, les mesures anunciades dissabte passat, recuperar la denominació bilingüe de la ciutat i iniciar els tràmits perquè la Senyera accedisca al Te Deum de la catedral el 9 d’Octubre.