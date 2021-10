La nova estratègia del ionqui dels diners té un beneficiari: Eduardo Zaplana

Marcos Benavent, autodenominat ionqui dels diners, ha canviat de vida. Ja no viu en el xalet de la seua família a la localitat de Benigànim i la seua estratègia de col·laboració amb la Fiscalia Anticorrupció en el marc del cas Taula ha fet un gir de 180 graus que ha sorprés els uns i els altres. Durant els sis anys d’instrucció, Benavent va validar els àudios que va aportar el seu exsogre a Anticorrupció, de la mà de l’actual consellera de Transparència, Rosa Pérez Garijo, i fins i tot va explicar als investigadors de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil el context de les converses gravades clandestinament i els presumptes tripijocs que es portaven entre mans els protagonistes. A partir d’ací, l’UCO va estirar el fil i el cas s’ha convertit en una macrocausa disgregada en una desena de peces separades.

La defensa del ionqui dels diners sempre va estar en mans del lletrat Ramir Blasco, abonada per la família Benavent pel fet de tindre l’exgerent d’Imelsa tots els seus béns embargats pel jutjat. Al final del mes de maig passat, segons fonts pròximes al cas, el lletrat d’Eduardo Zaplana en el cas Erial va entrar en contacte informal amb la defensa de Benavent. El cas Erial, en què s’investiga la presumpta fortuna de Zaplana en paradisos fiscals, va nàixer precisament del registre del despatx de l’advocat de Benavent.

Els agents de l’UCO van intervindre un document esquemàtic que contenia dades sobre les empreses de Zaplana i de la família Cotino a Luxemburg. Segons la versió de Benavent, el document li’l va donar un empresari d’origen sirià establit a València que l’havia trobat fent una reforma en el seu domicili, que havia habitat l’exministre. Amb aquest document, els agents de l’institut armat i la Fiscalia Anticorrupció van estirar del fil i van desembullar la madeixa de l’estructura societària de Zaplana a l’estranger. Benavent va declarar com a testimoni a l’inici de la causa.

En la seua sonada declaració de dimecres, el ionqui dels diners ha titlat el desencadenant del cas de “muntatge contra Zaplana”. No obstant això, l’UCO va poder confirmar fil per randa les dades sobre la presumpta fortuna de Zaplana en l’exterior mitjançant comissions rogatòries i amb el testimoniatge més important: el del blanquejador uruguaià Fernando Washington Belhot, que fins i tot va depositar els 5,7 milions d’euros del botí de l’exministre en el compte del jutjat.

Zaplana va intentar, debades, tombar la confessió del seu blanquejador. Les dades obtingudes dels ‘papers del sirià’ van permetre a l’UCO establir la llavadora global de la presumpta banda corrupta liderada per l’expresident de la Generalitat Valenciana, amb ramificacions a Andorra i Panamà, entre altres paradisos fiscals. La instrucció del cas Erial està molt avançada i la situació de Zaplana és enormement delicada per la confessió del blanquejador (no tots els dies un enginyer de les finances dona alegrement quasi sis milions d’euros al jutjat).

En aquest context, sorgeix un personatge nou. El comissari José Villarejo va declarar en una comissió d’investigació del Congrés dels Diputats, a preguntes del parlamentari Luis Santamaría, gran amic de Zaplana, que el PSOE va encarregar al CNI un muntatge contra Zaplana en referència a la documentació de l’empresari sirià. Fins i tot sense aportar cap dada, la prova principal amb què arranca el cas Erial torna a la palestra.

Així doncs, del cas Taula naix el cas Erial. Dues investigacions de gran importància amb un nexe comú: un personatge cridaner anomenat Marcos Benavent. El ionqui dels diners ha fet un triple salt mortal i afirma ara (al cap de sis anys de col·laboració amb Anticorrupció) que els àudios comprometedors que va gravar a rellevants polítics del PP van ser manipulats per ell i pel seu sogre.

Benavent ha declarat davant el jutge del cas Taula que hi hagué un “muntatge contra Zaplana”, sense aportar massa detalls. “No busca traure un rèdit a favor seu, en aquesta nova etapa des del principi ha deixat clar que la via de col·laboració amb la Fiscalia està tancada. Busca dinamitar Erial”, assegura una font pròxima al cas. La defensa de l’exministre ja compta amb una última bala per a intentar tombar el cas Erial.