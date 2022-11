La nova Llei de l’esport imposarà a Peter Lim la inclusió en el València CF d’un conseller elegit per l’afició

“L’òrgan d’administració de les societats anònimes esportives serà un consell d’administració compost pel nombre de membres que determinen els estatuts, i almenys un d’ells haurà de ser un conseller independent que haurà de vetlar especialment pels interessos dels abonats i els aficionats. S’entén per conseller independent el que, designat en atenció a les seues condicions personals i professionals, puga exercir les seues funcions sense veure’s condicionat per relacions amb la societat o el seu grup, els seus accionistes significatius o els seus directius”.

Aquesta és la transcripció literal de l’article 67 de la nova Llei de l’esport aprovada el 3 de novembre passat en el ple del Congrés dels Diputats. La normativa ha de votar-se ara en el Senat i posteriorment serà susceptible d’un últim debat i votació en el Congrés.

Si la redacció de l’articulat no canvia, cosa poc probable, les diferents societats anònimes esportives hauran de procedir d’acord amb el reglament d’aplicació que s’aprove posteriorment i als seus estatuts per a l’elecció d’aquest conseller independent.

La inclusió d’aquest articulat en la normativa ha estat impulsat per l’associació Libertad Valencia CF, creada com a opositora a la gestió del magnat de Singapur, Peter Lim, màxim accionista del club, i la finalitat última de la qual és aconseguir la democratització de l’entitat retornant el poder de decisió a la seua massa social. La iniciativa va comptar amb el suport actiu del diputat de Compromís en les Corts, Joan Baldoví, de la vicealcaldessa de València i el regidor d’Hisenda, tots dos socialistes, Sandra Gómez i Borja Sanjuán.

“Compromís va presentar una esmena en aquesta línia sobre la llei que era nostra, però vam aconseguir que el text s’aprovara directament amb una gestió que va fer Sandra Gómez en el Consell Superior d’Esports”, han explicat.

El text de l’article detalla que “el conseller o els consellers independents a què es refereix l’apartat 1 d’aquest article tindran les mateixes competències que s’estipulen en els estatuts per a la resta dels consellers”. La designació d’aquest o aquests consellers independents “es farà prèvia elecció en urna”. Aquesta elecció “serà democràtica i amb les garanties que s’establisquen en els estatuts de la societat anònima esportiva i segons el que s’establisca al seu torn reglamentàriament”.

En tot cas tindran dret a participar en aquesta elecció, com a electors i com a candidats: “Els abonats o socis minoritaris de la societat anònima esportiva o del club en què s’integrara aquesta, que tinguen a més una antiguitat com a abonats de 4 anys almenys en el dia d’aquesta elecció”, a més dels “socis o accionistes que, sense ser abonats, tinguen un nombre inferior a les accions que permeten participar en la junta general d’accionistes”.

En qualsevol cas “els abonats o socis hauran de tindre més de 18 anys, per al sufragi passiu, i més de 16 per a l’actiu”. Aquesta elecció es farà coincidint amb l’elecció i el mandat dels consellers no independents i mitjançant el sistema d’un abonat i/o soci, un vot“. Segons la llei, ”l’associació d’aficionats del club amb més socis, si n’hi haguera, presentarà un candidat en aquesta elecció sense necessitat de reunir els avals corresponents, que per a la resta dels candidats serà d’un 1% del cens“.

Sobre aquest tema, des de Libertad Valencia CF han puntualitzat que “segons els estatuts del València CF, els consellers no tenen remuneració, llevat dels que detenen càrrecs executius, per la qual cosa en el cas d’aquest conseller independent no tindrà cap assignació econòmica”. A més, han comentat que esperen que el conseller independent siga elegit per a la temporada 2023/2024 i han confirmat que presentaran a un candidat de l’associació.

“Aquest és un gran pas avant en l’objectiu de fiscalitzar el club. Un objectiu que ens vam marcar fa més de dos anys, quan es va crear aquesta associació, i amb aquest instrument ho aconseguirem. El vel s’alçarà finalment i això pot ser el principi de la fi de Meriton, que no voldrà tindre ningú que investigue al detall les seues operacions”, ha afirmat l’associació.