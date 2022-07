Objectiu, Mundial 2030: el nou estadi del València CF, entre els candidats a ser-ne seu

El nou estadi del València CF, les obres del qual ja estan 13 anys paralitzades, figura entre els aspirants a ser seu del Mundial de Futbol de l’any 2030, si finalment resulta escollida la candidatura presentada entre Espanya i Portugal, cosa que se sabrà el 2024, en el 74 Congrés de la FIFA.

Així ho han confirmat a elDiario.es fonts de la Federació Espanyola de Futbol, una vegada finalitzat dilluns el termini de presentació de possibles seus. La candidatura ha sigut acordada entre el club i la Generalitat Valenciana. De fet, va ser el president del Consell, Ximo Puig, qui va manifestar l’interés del Govern valencià perquè la ciutat poguera ser-ne seu, cosa que indica la voluntat de totes dues parts per desbloquejar el projecte i sobretot per evitar que es judicialitze, fet que deixaria en l’aire la possibilitat de finalitzar el coliseu abans del 2030.

“València ha de ser seu del mundial, ja que, com a tercera ciutat d’Espanya, no pot estar exempta d’un esdeveniment d’aquestes característiques i per això, d’ací al 2030, el que volem és que s’acabe el camp de futbol”, va dir Puig.

Segons la Federació Espanyola de Futbol, els requisits quant a capacitat de les infraestructures seran disposar d’un estadi d’un mínim de 40.000 espectadors per als partits de la fase de grups, un estadi d’un mínim de 60.000 espectadors per als partits de semifinals i un estadi d’un mínim de 80.000 espectadors per a partits inaugurals i la final.

Precisament, la qüestió de l’aforament és un dels punts de fricció entre el club i les institucions, ja que, segons el projecte presentat fa poc, el nou estadi tindria una capacitat inicial de 49.000 espectadors ampliable en un moment donat a 70.000. L’Ajuntament, no obstant això, exigeix que l’estadi arribe d’inici als 70.000, tal com estableix el conveni signat el 2005 entre club i corporació i tal com es recull en l’actuació territorial estratègica (ATE), el conveni urbanístic pel qual es va atorgar al club una requalificació urbanística avantatjosa per a poder costejar les obres.

Amb tot, dilluns es van succeir les reunions entre representants del club i de les institucions valencianes amb l’objectiu d’abordar un nou marc que mantinga els 70.000 metres d’edificabilitat de residencial i els 40.000 de terciari previstos en l’ATE, una vegada el Consell n’aprove la caducitat definitiva, un tràmit que podria retardar-se fins a setembre o octubre, ja que requereix un informe preceptiu del Consell Jurídic Consultiu.

El manteniment d’aquests avantatges urbanístics, tanmateix, depén del fet que el club i l’Ajuntament es posen d’acord en les condicions que ha de reunir l’estadi.

Així doncs, Lay Hoon, mà dreta del màxim accionista, Peter Lim, es va reunir amb altres representants del club, primerament amb els sotssecretaris de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Rafael Briet, i de la Conselleria d’Economia, Sectors Productius, Comerç i Treball, Natxo Costa, i posteriorment amb la vicealcaldessa i regidora de Desenvolupament Urbà, Sandra Gómez.

L’últim projecte que ha presentat el València CF a l’Ajuntament preveu un aforament inicial de 49.000 espectadors ampliable a 70.000 i no desenvolupa aspectes com el terciari, el museu o la pista d’atletisme. A més, només inclou un pàrquing de 195 places per a jugadors, vips i autoritats per als dies de partit, tal com va avançar elDiario.es. Per aquests aspectes, la regidora d’Espai Públic responsable de la llicència d’obres, Lucía Beamud, ha afirmat que l’estadi no compleix les condicions pactades en el seu moment.

No obstant això, Puig ja va afirmar que es pot ser flexible en alguns aspectes, però que en tot cas, és una cosa que ha de negociar el club amb l’Ajuntament. En aquest sentit, aquesta mateixa setmana està prevista una reunió entre Hoon i l’alcalde de València, Joan Ribó, que pot ser decisiva per a desbloquejar definitivament el projecte i sobretot per a evitar que acabe en els jutjats, cosa que retardaria durant anys una eventual represa de les obres.