Observatori valencià de la Igualtat i la Convivència Escolar: es busca millorar la prevenció i la resolució de conflictes en l'entorn escolar

Aquesta setmana s'ha constituït el nou Observatori de la Igualtat i la Convivència Escolar, un òrgan consultiu que té com a objectiu promoure més elements per a garantir la igualtat i la convivència escolar, orientar la comunitat educativa i planificar i coordinar les intervencions necessàries per a fomentar la igualtat, la prevenció i la resolució de conflictes en l’entorn escolar.

La consellera d'Educació, Raquel Tamarit, destacava que l’Observatori “aspira a servir d’instrument a la comunitat educativa i a la societat per a conéixer, analitzar i avaluar la convivència als centres educatius”. “La qualitat del Sistema Educatiu depén també de la capacitat de generar ambients de bona convivència entre l’alumnat. El benestar de totes i tots, la llibertat personal, la diversitat, el respecte i la superació de qualsevol classe de discriminació són fonamentals per al desenvolupament emocional del nostre alumnat, el seu rendiment acadèmic i la capacitat de fer front a la vida”, va afegir Tamarit.

“Establir les bases d’una sòlida convivència no correspon en exclusiva a l’entorn escolar, sinó que aquest és un dels àmbits en els quals es manifesten certs conflictes, per la qual cosa és imprescindible el treball de tota la societat en el seu conjunt. L’Observatori està conformat per un ampli espectre social i volem que siga un espai d’investigació interdisciplinària i una eina eficaç”, va afirmar la titular d’Educació.

Òrgan col·legiat de deliberació, assessorament i participació

La creació de l’Observatori emana del desplegament del nou decret d’igualtat i convivència en el Sistema Educatiu valencià, que va entrar en funcionament aquest curs. És un òrgan col·legiat de deliberació, assessorament i participació que està integrat per persones vinculades a les àrees de les conselleries d’Educació, d’Igualtat i Polítiques Inclusives, de Justícia i de Sanitat; així com les administracions locals, personalitats de prestigi i representants d’entitats socials i ONG dedicades a la protecció de la infància, la defensa dels drets de les persones LGTBI, els menors amb diversitat funcional i els drets de la població gitana i la població migrant, o d’origen migrant.

També està representada en l’Observatori la comunitat educativa a través del Consell Escolar Valencià, les associacions de mares i pares d’alumnes, el professorat, l’alumnat i els equips directius dels centres docents. També hi són els Cossos i Forces de Seguretat, la Fiscalia de Menors i els mitjans de comunicació.

Prevenció de l’assetjament escolar i el benestar emocional de l’alumnat

La Conselleria està centrat en la prevenció de l’assetjament escolar i en la millora del benestar emocional de l’alumnat a través del reforç dels protocols, les pautes i el desplegament de mesures de suport i més recursos als centres educatius.

Bona part de les 45 recomanacions incloses en el recent ‘Informe sobre l’assetjament escolar’, elaborat per les Corts, ja es preveuen en el nou decret d’igualtat i convivència en el Sistema Educatiu valencià.

Paral·lelament, s’ha posat en marxa el programa ‘Som imprescindibles’ d’acompanyament socioemocional de l’alumnat d’ESO, per a previndre conductes suïcides i autolesives. Aquesta campanya d’empoderament de l’alumnat inclou aquest curs tallers dinàmics per a tot el nostre alumnat de 2n i 4t d’ESO, uns 110.000 adolescents, així com cursos específics per al professorat. El programa continuarà el pròxim curs amb els nivells de 1r i 3r d’ESO.

Fa dos cursos que es va implantar un nou model d’orientació educativa amb més personal especialitzat per a garantir una millora en l’atenció a l’alumnat. Aquest model inclou, a més, 6 unitats especialitzades d’orientació (UEO) completament noves, conformades per més d’un centenar d’especialistes per a assessorar els equips i els departaments d’orientació educativa dels centres.

Gràcies a aquest nou model d’orientació, s’està reforçant tot el personal d’Orientació i per això s’incorporaran als centres educatius 26 orientadors i orientadores més, amb la qual cosa hi haurà més de 1.700 persones especialitzades en l’acompanyament socioemocional a l’alumnat treballant a les nostres escoles i instituts, un 61 % més que fa dos cursos.

A més, les 6 UEO comptaran pròximament amb 22 educadores i educadors socials per a promoure la convivència i previndre l’absentisme escolar; també 6 terapeutes ocupacionals, que reforçaran els equips interdisciplinaris que treballen en la inclusió de l’alumnat amb diversitat funcional.

Igualment, la Conselleria està reforçant els centres educatius amb 78 educadors i educadores nous d’Educació Especial, amb la qual cosa ja seran 1.415 les persones que treballen a les nostres aules per a facilitar la inclusió de l’alumnat amb necessitat de suport educatiu.