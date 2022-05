Oriola fa els primers contactes amb la Fundació Miguel Hernández, que ja està 10 anys “bandejada” a Jaén

Amb el nou govern municipal d’Oriola liderat pel PSPV alguna cosa es mou amb vista a recuperar la relació amb la memòria de la seua figura literària més destacada: Miguel Hernández. L’Ajuntament d’Oriola i la Fundación Legado de Miguel Hernández, adscrita a la Diputació de Jaén, van tindre dimecres una presa de contacte amb la finalitat d’explorar possibles accions de cooperació encaminades a la preservació i la difusió de l’obra literària del poeta oriolà.

“Oriola és la ciutat de Miguel Hernández i, per descomptat, no pot romandre desconnectada del seu llegat”. Així ho ha afirmat l’alcaldessa, Carolina Gracia, que considera necessari “començar a treballar amb la mirada posada en el futur, perquè aquesta col·lecció puga mantindre la seua relació amb Oriola”.

En l’oficina de l’alcaldia d’Oriola l’alcaldessa Gracia, el vicealcalde, José Aix, i la regidora de cultura, Mar Ezcurra, van rebre el director de la Fundación Legado de Miguel Hernández, Marcelino Sánchez. Aquesta fundació està adscrita a la Diputació de Jaén, institució propietària del llegat de l’escriptor oriolà.

Gracia ha mostrat la seua satisfacció per aquesta primera presa de contacte amb el responsable de la fundació que “obri el camí a explorar possibles vies de cooperació amb la fundació que gestiona el llegat i la Diputació de Jaén per a continuar posant en valor la figura del poeta”. Després d’aquesta primera presa de contacte, tant l’Ajuntament d’Oriola com la Fundación s’han encomanat a mantindre una agenda de reunions de treball per a estudiar possibles accions de cooperació.

Per part seua, la regidora de cultura de l’Ajuntament d’Oriola, Mar Ezcurra, ha afirmat: “Iniciem una nova etapa de col·laboració mútua, Oriola-Jaén, Jaén-Oriola, que estic convençuda que serà molt satisfactòria per a totes dues parts, i sobretot per a la memòria de Miguel Hernández”.

10 anys bandejat a Jaén

I què fa el llegat de Miguel Hernández a Jaén? La resposta es deu a posicionaments polítics. Igual que fins ara, amb el canvi a una alcaldessa socialista, Oriola no s’havia interessat per aquest llegat de l’escriptor identificat amb la II República, el fons cultural se’n va anar de la província d’Alacant també amb un canvi de govern, en aquest cas amb un ascens del PP.

Va ser l’any 2012 que el govern del PP d’Elx (en el poder des de l’any anterior) va suspendre l’acord de col·laboració subscrit amb els hereus del poeta per l’anterior govern municipal del PSPV. En el conveni es recollia també la creació d’una fundació, però, acollint-se a motius econòmics, el nou alcalde no va subscriure l’acord.

D’aquesta manera, la tercera ciutat en població de la Comunitat Valenciana –amb 232.000 habitants llavors– es va excusar amb els recursos econòmics i va agafar el testimoni una població de 6.000 habitants de Jaén, Quesada, terra natal de la dona de Miguel Hernández, Josefina Manresa.

Oriola intenta ara recuperar la seua relació amb el qual passa per ser el seu fill més il·lustre, la vida del qual es va apagar als 32 anys en la infermeria de la presó d’Alacant, després del seu processament i empresonament després de la Guerra Civil per la seua defensa de la República.