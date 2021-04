Pablo Casado comença a ensenyar la porta a la líder valenciana del PP, Isabel Bonig

El ritme cardíac en el PP valencià ha començat a accelerar-se en les últimes setmanes, després de mesos de discreció emparats per la crisi sanitària i per les eleccions a la Comunitat de Madrid, el seu feu principal. Aquesta setmana es va filtrar una reunió en què la direcció del partit en la seu madrilenya del carrer de Génova va traslladar a la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, la seua confiança en el president de la Diputació d’Alacant, Carlos Mazón, per a prendre les regnes del partit a la Comunitat Valenciana; una decisió que la direcció nega, però que ha aconseguit que cale, encara amb el congrés regional sense convocar.

Pablo Casado mateix negava dimecres cap favoritisme. “No hi ha cap congrés convocat”, responia des de Madrid. El partit ha de convocar el seu congrés valencià enguany per a renovar el lideratge. I el missatge de la direcció sembla bastant clar: convidar l’actual dirigent a apartar-se per evitar un conflicte en les primàries. Isabel Bonig va heretar el 20015 la direcció del partit d’Alberto Fabra –va ser, en el seu govern, consellera d’Infraestructures– i va ser ratificada en un procés de primàries com a presidenta del PP valencià, encara que sense el suport d’uns quants sectors. La presidenta popular es va posicionar amb l’exvicepresidenta del Govern de Rajoy, Soraya Sáez de Santamaría, en les primàries en què va eixir victoriós Pablo Casado, i la seua oposició interna ha anat creixent a mesura que ha anat desenvolupant la seua faena.

La portaveu també del partit en les Corts Valencianes ha baixat el seu perfil en les últimes setmanes. En el parlament valencià va ser molt comentada la seua absència en el ple de dimecres, encara que dijous hi va acudir a exercir la pregunta de control al president, Ximo Puig. Abans de seure en l’escó, la presidenta va expressar, a preguntes de la premsa, que la seua relació amb la direcció estatal va “perfectament bé” i va evitar pronunciar-se sobre el seu futur fins que es convoque el conclave. “La resta, que parlen i diguen el que vulguen”, va etzibar. Bonig va insistir que ella “no s’amaga” i va ironitzar: “Després de tot el que ha passat el PP, això es porta molt bé”.

Mentre es convoquen els congressos provincials, Mazón manté silenci sobre el seu futur i el seu entorn evita pronunciar-s’hi, encara que el rumor sobre el seu augment de poder en el partit ha sigut una constant des que va arribar a la presidència de la Diputació d’Alacant. Fins hui, només ha anunciat la intenció d’optar a dirigir el partit l’alcalde d’Aiora, José Vicente Anaya, mentre que l’expresident Francisco Camps fantasieja que el partit li suplique que es presente a l’alcaldia de València.

La dirigent popular ha vingut manifestant la intenció d’optar a la reelecció encara que, des d’aquest últim avís, s’especula sobre la possibilitat que Casado li oferisca un altre lloc en què continuar la seua trajectòria política; un discurs que xoca amb la incorporació de polítics com Toni Cantó, que va deixar Ciutadans i ara busca acomodament. De moment, el partit continua mantenint silenci.