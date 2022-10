El Pacte del Botànic desplega l’agenda legislativa: les lleis de canvi climàtic, taxa turística i benestar animal arriben a les Corts Valencianes

Els partits que conformen el Pacte del Botànic impulsen la seua agenda legislativa per complir els objectius abans d’acabar el curs. Dimecres que ve, 19 d’octubre, en el que serà el primer ple ordinari després del debat de política general, el parlament valencià debatrà les esmenes a la totalitat de tres lleis elaborades pel Pacte del Botànic: la taxa turística, la llei de canvi climàtic i la llei de benestar animal. La primera, un acord dels tres grups per a elaborar-se des de les Corts Valencianes; les dues següents, projectes de llei de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, que dirigeix Mireia Mollà.

Tant la llei de canvi climàtic com la proposició de llei de la taxa turística generen divergències en els socis de Govern, encara que parteixen d’un acord de mínims. Quasi dues legislatures ha costat que el PSPV, Compromís i Unides Podem subscriguen un acord de mínims per a implementar una taxa que siga voluntària per municipis, amb desacords notables. Ara, el conflicte passa a la llei de canvi climàtic, l’avantprojecte de la qual es va aprovar l’agost del 2021.

La norma emana de la Conselleria de Transició Ecològica, que dirigeix Compromís, i ja està tres anys en procés d’elaboració, amb qüestions polèmiques com les taxes mediambientals, que generen discrepàncies entre els socis de Govern. El projecte de llei aplica un gravamen per emissió de gasos contaminants i un altre a les grans superfícies comercials pel nombre de vehicles que concentren. Malgrat que ha de sotmetre’s al debat a la totalitat, amb les esmenes de l’oposició, els partits que componen el Pacte del Botànic ja han presentat les esmenes ordinàries per millorar el text legal, aprovat pel Consell a l’abril. Les tres formacions han presentat 50 esmenes de manera conjunta, però les discrepàncies per la qüestió fiscal han portat el PSPV a mantindre’n sis en solitari en què es mantenen ferms.

Els socialistes volen alleujar la càrrega tributària a les pimes, a les taulelleres i traure la taxa turística de la llei de canvi climàtic, que ja es debat en una proposició pròpia. Consideren que el context econòmic actual, amb una guerra que ha provocat una crisi energètica després d’una d’econòmica, no és el mateix que quan va començar a treballar-se la norma i que “cal saber llegir el moment”. En les esmenes, quedarien exemptes de la taxa d’emissions les instal·lacions que no requereixen autorització autonòmica –l’annex II de la Llei de control ambiental–, per evitar una càrrega administrativa innecessària a mercantils poc contaminants, apunten des del PSPV. Pel que fa a les taulelleres, subratllen que ja estan sotmeses a un control amb la compra de drets en el mercat d’emissions i que suposa una raresa quan s’excedeixen, a més de recalcar l’efecte de la crisi energètica i la falta d’alternatives a la combustió de gas.

Les esmenes presentades pel PSPV van en la línia de les mesures anunciades pel president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, que treballa amb el Govern central i altres regions europees per evitar una crisi en el sector ceràmic, clau a Castelló, i potenciar energies alternatives com l’hidrogen verd per a frenar les emissions, amb un projecte europeu en procés per a accelerar aquesta font energètica.

Dilluns, en la junta de portaveus que ordena els assumptes del pròxim ple, Compromís i Unides Podem mostraven la seua disconformitat pel que fa a la decisió del soci majoritari, encara que asseguren que confien que es complirà l’acord. “Tinc molta tranquil·litat” ha comentat la responsable de Compromís, Papi Robles, sobre les discrepàncies. “Cal assumir que cal mitigar i adaptar la vida a la realitat que tenim”, incidint en el fet que és coherent usar els “instruments financers que incentiven uns comportaments i en desincentiven uns altres”, sobre la polèmica tributària. Robles ha defensat que la llei ja fa anys que es treballa amb un “diàleg molt intensiu” amb els sectors afectats, incorporant esmenes de la patronal.

Per part seua, la síndica del PSPV, Ana Barceló, ha remarcat que els tres grups estan d’acord “amb l’esperit de la llei”, i defensa una norma que “penalitze els que contaminen més, però tenint en compte que hi ha sectors a què no els és tan fàcil portar una transformació”, perquè no hi ha alternativa energètica, com en el cas de la indústria ceràmica, o perquè requereix una gran inversió.