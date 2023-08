Pagar per la platja: taxes i restriccions d’aforament per a frenar la massificació en municipis turístics

Els municipis costaners valencians testen aquest agost les mesures antimassificació després d’un any rècord en visitants. Davant l’allau de turistes, visitants i estiuejants que reben any rere any, alguns municipis de la Marina Alta, la meca del turisme de sol i platja, han decidit implantar taxes, restriccions i controls d’aforament per evitar el col·lapse en les seues cales.

La comarca és, després de les capitals de província, el territori que més turistes va registrar el 2022. Benidorm, que té 69.000 habitants, rep dos milions de turistes a l’any; Dénia, amb 43.000 censats, en rep 760.000; Calp, amb 24.000 habitants, veu quasi 500.000 persones de visita, segons un rànquing elaborat per la Universitat Europea de Madrid. L’estudi indica que les zones del litoral, que ocupen només el 9% de la superfície d’Espanya, van atraure el 48% del total dels turistes. Dénia, Calp i Xàbia estan entre els 20 municipis espanyols amb més habitatges turístics: en sumen 5.600.

L’any 2021, encara amb les restriccions de la pandèmia, el municipi valencià de Xàbia va passar de 29.000 habitants censats a una població estacional de 39.000, sense comptar els visitants i els turistes, segons l’Observatori de la Marina Alta. Els turistes registrats el 2022 van ser més de 477.000 en el municipi costaner, la major part –quasi 3 de cada 4–, turistes nacionals. En conjunt, la població estacional de la comarca va créixer en 60.000 persones, prenent com a referència les dades del 2021, encara afectats per la Covid, que no tenen en compte els visitants forans. Els anys del Covid distorsionen la fotografia i, encara així, registren un augment notable de població. El 2017 la comarca va quintuplicar la seua població estacional, que va passar de 169.327 persones a 785.641.

La massificació dels municipis costaners era un problema previ a la pandèmia que ha tractat de resoldre’s amb taxes, restriccions d’aforament i controls en els aparcaments. Les cales de la Granadella i la Barraca, a Xàbia, han implementat una taxa de 9 euros per aparcar en un dels llocs d’accés a la platja. La mesura se suma a la cala Moraig, que comparteix terme municipal amb el Poblenou de Benitatxell, que requereix una reserva prèvia per als estacionaments. Les persones no residents hauran d’abonar una taxa per estacionar en la zona de pàrquing de la cala 12 euros per vehicle per a tot el dia, independentment del temps que es pretenga estar en la zona restringida, que han d’haver reservat prèviament. Altres municipis com Benitatxell, Benissa, Moraira o Dénia han implantat també restriccions d’aforament i pagaments.

Els responsables municipals justifiquen la taxa com una fórmula per “no morir d’èxit” i buscar un equilibri entre el turisme i la sostenibilitat de les platges. Xàbia, amb el socialista José Chulvi al capdavant, va començar mesures d’ordenació de la costa el 2016 amb els primers controls d’aforament. Una altra de les mesures compensatòries és la taxa turística, aprovada pel parlament valencià l’últim any de la legislatura passada, que pretén pal·liar els efectes negatius del turisme sobre els municipis. No obstant això, l’executiu del PP i Vox que presideix Carlos Mazón ha anunciat la intenció de derogar-la.