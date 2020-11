La pandèmia augmenta les execucions hipotecàries a la Comunitat Valenciana respecte del 2019, però els desnonaments baixen a menys de la meitat

Més execucions hipotecàries, però menys desnonaments en la geografia valenciana. Les dades aportades pel Govern a una sol·licitud de documentació del senador de Compromís Carles Mulet mostren que les execucions hipotecàries han augmentat en les tres províncies valencianes de 1.244 en els dos primers trimestres del 2019 a 1.574 en la mateixa franja temporal d’enguany, mentre que els llançaments (desnonaments) es desplomen de 4.079 a 1.649.

El Govern defensa que durant el segon trimestre del 2020 (abril, maig i juny, els mesos en què es va posar en marxa la desescalada del confinament), “no s’ha iniciat cap procediment d’execució hipotecària sobre habitatges habituals en propietat de persones físiques, a causa de les provisions del Reial decret d’estat d’alarma”. El decret, recorda l’executiu central, preveu mesures extraordinàries amb la finalitat de “procurar la moratòria del deute hipotecari” per a l’adquisició de l’habitatge habitual.

Les certificacions de les execucions hipotecàries que s’inicien i s’inscriuen en els registres de la propietat, tramitades en els jutjats de primera instància i instrucció, van ascendir els dos primers trimestres del 2019 a 1.244 (504 a Alacant, 199 a Castelló i 541 a València). En la mateixa franja temporal del 2020, coincidint amb la crisi sanitària de la COVID-19, les execucions hipotecàries han augmentat fins a 1.574 (548 a Alacant, 172 a Castelló i 854 a València).

Els llançaments, tramitats per jutjats de primera instància, en els dos primers trimestres del 2019 van sumar 4.079 (1.702 a Alacant, 549 a Castelló i 1.828 a València). Entre gener i juny del 2020, hi ha hagut un fort descens: 1.649 desnonaments (785 a Alacant, 188 a Castelló i 676 a València), segons les dades del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) aportades pel Govern al senador de Compromís. La Comunitat Valenciana ha experimentat en exercicis anteriors una forta pujada dels desnonaments per impagaments dels lloguers, tal com va informar aquest diari.

En el conjunt d’Espanya, en els dos primers trimestres del 2020, hi ha hagut 8.043 execucions hipotecàries (davant de les 8.949 del mateix període l’any anterior) i els desnonaments se situen en 11.042 (30.221 en els dos primers trimestres del 2019). La Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH), en una roda de premsa celebrada dilluns passat a les portes del Congrés dels Diputats, ha denunciat que els desnonaments han augmentat amb la fi de l’estat d’alarma i ja ronden els 250 diaris. “Hi ha una pandèmia, i paral·lelament hi ha una altra pandèmia de desnonaments”, va criticar el portaveu de la PAH Jorge Aranda.