El “parc mòbil” de luxe de Carlos Fabra: la Policia va fer seguiments per demostrar que un ‘Jaguar’ era seu

La Policia Nacional va establir uns quants dispositius de seguiment a l’expresident de la Diputació i exlíder del PP de Castelló Carlos Fabra per demostrar que continuava usant un vehicle de luxe amb què, teòricament, havia abonat un préstec. L’expolític del PP va transmetre set vehicles valorats en 79.000 euros a l’empresa familiar Sipcas SL (“una mera societat pantalla mancada d’activitat real”, segons el jutge instructor) com a dació en pagament de deutes.

El gens menyspreable parc mòbil de Fabra estava compost per diversos vehicles de col·leccionista, com dos Triumph, un Austin, un Porsche Cayenne, un Morris Mini Cooper, un Alfa Romeo model Spider 20, i també un Jaguar, segons acredita un informe de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (Udef) de la Policia Nacional a què ha tingut accés aquest diari.

La mercantil Sipcas SL va vendre sis d’aquests set vehicles després de la dació en pagament (va percebre, almenys, 40.855 euros), encara que només hi ha constància de pagament pel que fa a tres cotxes.

El Jaguar, de fet, va continuar en mans de Carlos Fabra mateix. Els agents encarregats de les perquisicions van establir un dispositiu de seguiment a l’expolític del PP. Així doncs, el 5 de març de 2019 els agents van seguir a Fabra en un desplaçament acompanyat del seu xofer per recollir el Jaguar model S-Type color verd fosc en un taller de reparació de vehicles a Castelló. D’allí, Fabra va anar en el Jaguar fins al seu domicili a les Platgetes d’Orpesa.

El 6 de març, els policies van captar Fabra desplaçant-se en el mateix vehicle a Castelló i després a Madrid, on va romandre almenys fins l’endemà. Tres mesos més tard, el 12 de juny, els agents tornen a enxampar l’expolític del PP conduint el Jaguar en el transcurs d’una vigilància policial.

La investigació ha pogut acreditar així que la transmissió del vehicle com a dació en pagament va ser una “mera manera de justificar el transvasament de fons”, pel fet d’haver detectat que Fabra continuava usant-lo. La mercantil Sipcas SL, administrada pel fill de Fabra, era una “mera societat pantalla” que va ingressar 232.897 euros de Becsa SA, la constructora de la família Batalla, per a preteses faenes en països estrangers, “aparentant fictíciament” la família Fabra que tenia els contractes necessaris, segons apunta el jutge.

El PSPV-PSOE es retira de l’acusació popular

Després de la interlocutòria de procediment abreujat dictada per l’instructor Jacobo Pin i la presentació de l’escrit d’acusació per part de la Fiscalia Anticorrupció, en què el representant del ministeri públic sol·licita penes de presó severes per a ell i uns quants membres de la família, el pas següent era que l’acusació popular presentara el seu escrit d’acusació.

La formació, tanmateix, ha optat per retirar-se en haver donat per feta la seua faena en aquest cas i considerar ajustades les peticions de pena de la Fiscalia. La personació dels socialistes en la causa ha sigut més aviat breu (la van sol·licitar el 22 de gener passat i el jutge la va acceptar el 9 de febrer). El PSPV-PSOE considera que les penes de presó sol·licitades per Anticorrupció marquen un bon punt de partida per a la fase següent d’obertura del judici oral. El ministeri fiscal sol·licita un total de dotze anys de presó per a Carlos Fabra i multes que sumen 18 milions d’euros per a l’expolític, l’exdona, la filla i el gendre.

A més, els socialistes també s’estalvien formular l’escrit d’acusació, en què havien de demanar penes de presó, inhabilitacions i multes per als processats de la família Fabra, però també per a destacats empresaris castellonencs de primera línia. La formació, això sí, continua personada en la causa que afecta Francisco Martínez, exalcalde de la Vall d’Alba, exvicepresident de la Diputació i antiga mà dreta de Carlos Fabra, per la compra de finques en la seua localitat, pretesament sabent-ne la rectificació urbanística posterior.