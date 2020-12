El pas tràgic de la pandèmia per la Comunitat Valenciana: 444 contagis i 9 morts cada dia el 2020

El 13 de febrer passat van saltar les alarmes a la Comunitat Valenciana. Aquell dia va es va registrar oficialment el primer mort per coronavirus a tot Espanya. L’afectat tornava a València després d’un viatge al Nepal, va ingressar a l’hospital Arnau de Vilanova de la capital valenciana i va morir a les poques hores per una pneumònia causada per la COVID-19.

El mateix pacient és considerat per la Conselleria de Sanitat el primer positiu al territori valencià i el seu cas està datat en les sèries estadístiques l’1 de febrer. Encara que, segons un estudi del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC), aquest afectat no va causar casos secundaris, és a dir, no va transmetre el virus a tercers, es pot considerar aquesta data l’inici de la irrupció de la pandèmia a la Comunitat Valenciana.

Des de llavors, el balanç sanitari que ha deixat el virus és tan tràgic com desolador, especialment pel que fa a persones majors. En total, des de l’1 de febrer la Comunitat Valenciana ha registrat 2.975 morts, és a dir, 9 per dia. D’ells, un 30% residien en centres de tercera edat. En el conjunt d’Espanya la xifra total de morts ascendeix a 50.689.

A més, s’han detectat des de l’inici de la pandèmia 148.304 contagis, 444 per dia. Per províncies, la distribució és de 16.271 a Castelló, 48.459 a Alacant i 82.571 a València. A més, hi ha tres casos sense reassignar. Això significa que la taxa de mortalitat del virus a la Comunitat Valenciana és del 2%. En el conjunt del territori espanyol s’han detectat 1,9 milions de positius.

Per tant, fins el dimecres 30 de desembre (el dijous 31 només es van oferir dades de positius i morts) s’havien registrat 135.091 altes de persones que han superat la malaltia des que va començar la pandèmia. Per províncies, les altes es distribueixen de la manera següent: 14.941 a Castelló, 45.067 a Alacant i 75.022 a València. A més, hi ha 61 altes sense assignació. D’aquesta manera, estan actius un 12,18% del total dels positius.

La pandèmia ha posat a prova a més la capacitat assistencial de realització de proves diagnòstiques de la sanitat valenciana. Així doncs, encara que fins ara no s’ha produït un col·lapse generalitzat als hospitals valencians, sí que hi ha hagut moments en què ha calgut derivar pacients dels centres més saturats a altres de menys tensionats, i fins i tot a recursos privats.

En l’actualitat, com va informar elDiario.es, hospitals com l’Arnau o com els d’Oriola, Vinaròs, Xàtiva o Manises estan quasi al 100% d’ocupació en les UCI, mentre que a Dénia ja hi ha hagut derivacions.

Des de l’inici de la pandèmia l’1 de febrer, 16.001 casos han necessitat hospitalització, un 10,7% del total, mentre que 1.672 han estat en la unitat de cures intensives (UCI), un 10,4% dels ingressats i 1,1% del total dels contagiats.

Quant a proves diagnòstiques, el nombre total de les dutes a terme fins al dimecres 30 de desembre per a la detecció del coronavirus ascendeix a 2.068.448, de les quals 1.898.254 han sigut a través de PCR i 170.194, mitjançant test ràpid. Així doncs, la taxa de positivitat mitjana des de l’inici de la pandèmia ascendeix al 7,1%.

Tanmateix, segons les dades del Ministeri de Sanitat, entre el 20 i 26 de desembre es van fer 94.143 proves, de les quals un 18% van resultar positives, fet que significa que en l’actualitat s’ha duplicat la incidència mitjana.

Finalment, pel que fa a la detecció de brots, la Comunitat Valenciana va superar el 25 de desembre passat la barrera de 4.000 brots de COVID-19 des que al final de juny es notificara el primer i ja s’han sobrepassat els 4.100, en què han resultat contagiades prop de 21.200 persones, cosa que suposa una mitjana de 5’17 afectats per brot.

Del total dels brots de coronavirus registrats en aquests sis mesos a la Comunitat Valenciana, el 72% s’han produït en l’àmbit social, seguits a gran distància dels brots en l’àmbit laboral, on se n’han originat el 18,7%, i de l’educatiu, on se n’han registrat el 6,5%. El 2,8% restant s’atribueixen a altres àmbits (comunitari, mixt o extracomunitari).

A més, hi ha un municipi de la Comunitat que ha superat ja el miler de brots –la ciutat de València en du comptabilitzats més de 1.120–, i altres localitats que han depassat el centenar de focus: Elx, amb 162 brots; Castelló de la Plana, amb 137, i Sagunt, amb 101.