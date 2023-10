La patronal fotovoltaica càrrega contra el govern del PP i Vox d’Elx per la suspensió de llicències

L’Ajuntament d’Elx del PP i Vox suspén les llicències per a les plantes fotovoltaiques en tramitació i obri un conflicte amb la patronal de les renovables. El 21 de setembre passat la junta de govern local va acordar paralitzar els termes per a la implantació d’una vintena de plantes, atesa la petició d’algunes pedanies i col·lectius ecologistes, per a revisar el pla d’ordenació urbana.

La decisió implica una restricció de dos anys als projectes i afectarà les plantes previstes en els sòls considerats d’alt valor per a cultiu i als que estiguen inclosos en entorns paisatgístics pròxims a usos residencials o d’alt valor de rellevància local. El consistori havia autoritzat quatre centrals fotovoltaiques i en tenia pendent una trentena juntament amb la Conselleria d’Indústria i el ministeri, totes en el terme municipal d’Elx i les seues pedanies.

La suspensió de llicències era una reivindicació d’algunes entitats veïnals, pedanies i d’associacions ecologistes, que es van mostrar molt crítiques amb el model de renovables de l’equip de govern del PSPV i Compromís. Els col·lectius apel·laven a l’impacte ambiental i paisatgístic. Els valencianistes volen buscar un equilibri entre “una implantació que no afecte el paisatge i assegurar que agilitzem la transició energètica, perquè no hi podem perdre temps” i plantejaran la seua posició en la taula de treball constituïda.

La mesura ha provocat el rebuig de l’associació d’empreses de renovables Avaesen, que alerta que els 24 projectes en dubte implicarien la pèrdua de 100 milions d’euros en inversió municipal. La patronal va remetre un comunicat contra el govern del PP i Vox en què indica que pot perjudicar seriosament la imatge d’un municipi pel fet de deixar en dubte la seguretat jurídica, perquè “altres empreses i indústries podrien pensar-se molt invertir en municipis que no ofereixen garanties mínimes de salvaguarda, i més tractant-se d’una cosa tan sensible i capital per a Europa com la inversió en energies renovables”.

El director general de la patronal, Pedro Fresco, que va ser director general en la Conselleria d’Agricultura, considera que “si l’ajuntament vol plantejar la suspensió de llicències per a ordenar el seu pla municipal, podria fer-ho per a nous projectes que encara no hagen sol·licitat ni obtingut la compatibilitat urbanística. Però fer-ho per a projectes en tramitació és una bomba de rellotgeria jurídica de conseqüències impredictibles i incalculables”.

En el comunicat, l’associació estima que la paralització dels projectes afectaria la creació de 500 llocs de treball directes durant el període de construcció d’aquestes plantes i a algunes desenes per als anys de manteniment. A més, adverteixen de la responsabilitat patrimonial sobre aquest tema. Segons indiquen, “els veïns propietaris dels terrenys podrien emprendre accions legals en veure cancel·lats els seus contractes d’arrendament a 30 anys, alguns dels quals inscrits en el registre de la propietat i molts fins i tot ja han pagat els impostos sobre actes jurídics documentats pels 30 anys de duració, atés que els arrendaments són legals i estaven dins de l’ordenament en el moment en què es van formalitzar”.