Pedro Sánchez obri la campanya a les europees a València arremetent contra la “internacional ultradretana”

El president del Govern, Pedro Sánchez, ha iniciat el primer gran acte del PSOE en la campanya de les eleccions europees del pròxim 9 de juny. Sánchez ha criticat la “reunió a Espanya de la internacional ultradretana”, en referència a la convenció de Vox diumenge passat. “Ha servit per a posar en paraules el que [Alberto Núñez] Feijóo i [Santiago] Abascal pensen i no s’atreveixen a dir”, ha afirmat Sánchez. El centre cultural La Rambleta s’ha omplit fins a la bandera, amb centenars d’assistents que s’han quedat a l’entrada seguint l’acte en una pantalla.

Tots els caps de cartell han posat en la diana l’aliança de la dreta i la ultradreta a Espanya i l’exportació del model a la Unió Europea. Els ultres reunits a Madrid, ha dit Sánchez, “van triar Espanya perquè és un model d’èxit que refuta totes les faules i la desinformació de la dreta i de la ultradreta”. “Vam demostrar que el feminisme fa societats i economies més fortes”, ha dit el president socialista.

Sánchez ha demanat que Europa “no retrocedisca” amb la coalició reaccionària de la dreta i la ultradreta: “No vull l’Europa d’Aznar, de Feijóo, d’Ayuso i d’Abascal”. “Imagineu-vos si tornen les tisores dels homes de negre acompanyats de la motoserra de la ultradreta”, ha afegit.

El líder socialista ha tret pit de la seua previsió de creixement del 2% per a enguany. “L’any passat vam créixer cinc vegades més que la zona euro”, ha destacat Sánchez, que ha afirmat que “Espanya no es trenca ni s’afona”. Espanya “és més pròspera i està més unida que quan governava la dreta en aquest país”, ha afirmat Pedro Sánchez.

Teresa Ribera, ministra de Transició Ecològica i candidata europea, ha agraït el pròxim reconeixement de l’Estat palestí per part d’Espanya, “una esperança per als habitants de Gaza per als que no han sigut massacrats”.

Ribera ha apostat per les beques de formació, la ciència, els serveis públics i l’“habitatge assequible per als joves”. “Són els nostres drets, ells els interpreten com els seus negocis”, ha dit en referència a la dreta espanyola. La ministra socialista ha al·ludit, sense esmentar-lo explícitament, a Eduardo Zaplana, un “expresident de la Generalitat que va acabar en la presó” i el judici del qual ha acabat precisament dijous.

La candidata del PSOE a les europees ha apostat per una Europa “compromesa amb la justícia social”. “Una Europa positiva i lluminosa que represente aquesta llum de Sorolla a València”, ha dit Ribera.

Diana Morant, ministra de Ciència, Innovació i Universitats i secretària general del PSPV-PSOE, ha obert l’acte d’inici de la campanya electoral per a les europees a València elogiant la “bona faena” dels socialistes espanyols a Europa. També s’ha referit al lideratge de Pedro Sánchez a Europa i al paper de Teresa Ribera, ministra de Transició Ecològica i candidata socialista, “liderant la solució ibèrica”.

La ministra valenciana, en el pla autonòmic, ha criticat el bipartit del PP i Vox, presidit per Carlos Mazón. “No permetrem a l’aliança del PP i Vox que deroguen els drets de les víctimes del franquisme”, ha afirmat Morant, que ha al·ludit al vicepresident valencià, Vicente Barrera, “que vol posar el nom d’un general franquista a una ruta senderista”. “Els valencians i valencianes no ens representen els que s’aparten de les pancartes que denuncien un assassinat masclista, els que censuren els nostres poetes”, ha postil·lat la secretària general dels socialistes valencians.

Zapatero contra el “terraplanisme polític”

L’expresident José Luis Rodríguez Zapatero ha situat l’executiu de Pedro Sánchez com “el millor govern que hi ha a Europa” que “més defensen la dignitat en favor de la pau”. L’exmandatari ha advocat per una Europa de la pau, la democràcia, els drets humans i la transició ecològica i ha descrit els pròxims comicis del pròxim 9 de juny com unes “eleccions en favor de la pau”.

Rodríguez Zapatero ha arremés contra el “terraplanisme polític” de l’extrema dreta i les afirmacions del president argentí, l’ultra Javier Milei, contra Begoña Gómez, dona de Pedro Sánchez, en la convenció de Vox de diumenge passat. “Espanya se la respecta, el president d’Espanya se’l respecta i la dona del president se la respecta”, ha exclamat Zapatero.