Pere Aragonès visita a Sueca la casa museu de l’assagista Joan Fuster

El president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, ha fet un buit en la seua agenda durant la seua visita institucional a València dimecres per acostar-se a Sueca, localitat natal de l’assagista Joan Fuster (1922-1992). L’escriptor va ser una figura cultural de primer ordre que es va inventar un País Valencià modern en ple erm franquista (el seu influent assaig Nosaltres els valencians es va publicar el 1962). La visita, en plena celebració de les festes de Sueca, es produeix amb vista a la celebració del pròxim Any Fuster, en què Aragonès ha mostrat la voluntat de col·laborar.

La talla de l’intel·lectual valencià, extremadament culte i heterodox, es recorda hui dia a la casa museu a Sueca que acull els 21.000 llibres de la biblioteca de Fuster, el seu arxiu i 251 peces de la seua col·lecció d’art. La llar on va viure, va llegir i va escriure (i on va ser atacat impunement amb artefactes explosius de l’extrema dreta) es va transformar després de la seua mort en l’Espai Fuster. El museu ha rebut la visita del president català, que ha aprofitat la trobada bilateral amb Ximo Puig per a acostar-s’hi després d’un dinar amb empresaris a Sueca.

El director del museu, Salvador Ortells, ha mostrat al president català les instal·lacions de l’Espai Fuster, acompanyat per l’alcalde de Sueca, Dimas Vázquez, i pel regidor de Cultura, Vladimir Micó. Així doncs, Aragonès ha pogut entrar al centre de documentació i a l’aula didàctica de la casa museu.

El seu homòleg valencià, que compta en el seu govern amb destacats fusterians, com el conseller Vicent Soler, ha preferit no acompanyar un president independentista català en ple ull de l’huracà per la negociació amb el Govern de Pedro Sánchez. Fuster resulta incòmode i polèmic, com a solvent intel·lectual de caire europeu, fins i tot tres dècades després de la seua mort.

La visita de Pere Aragonès es produeix després de la trobada amb Ximo Puig, en què tots dos presidents autonòmics han desgranat una sèrie d’iniciatives en matèries tan dispars com la captació de fons europeus per a la recuperació o la reciprocitat entre les televisions autonòmiques que comparteixen una mateixa llengua (la valenciana À Punt, la catalana TV3 i la balear IB3).

Al matí, Puig ha regalat al seu homòleg català quatre llibres: Viento del pueblo, del poeta Miguel Hernández; Llibre de meravelles de Vicent Andrés Estellés; Gràcies per la propina, de Ferran Torrent, i el més recent Noruega, de l’escriptor Rafa Lahuerta, tot un fenomen literari ambientat als carrers de la ciutat de València en les últimes dècades.