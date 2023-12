La plantilla de la terminal pública del port de València aprova protestes contra l’ampliació i no descarta anar a la vaga

El comité d’empresa de CSP Iberian Valencia Terminal, la terminal pública de l’ampliació sud del port de València en què opera la naviliera Cosco, “ja fa temps que analitza les conseqüències reals per a l’ocupació” que tindrà l’ampliació nord. Els representants dels treballadors van convocar una assemblea per a dimarts 12 de desembre “davant la gravetat de la situació per al futur de la plantilla” amb l’objectiu d’informar i decidir mesures de mobilització i protesta amb la finalitat de garantir els llocs de treball: “L’ampliació nord suposarà una dràstica reducció del 50% de la càrrega de treball de la nostra terminal”.

Fonts del comité, en què estan representats els sindicats UGT (majoritari), Coordinadora i CCOO, han informat a elDiario.es que la reunió d’empleats va tindre una participació elevada i s’hi va aprovar “l’inici de la creació d’un full de ruta de mobilitzacions, que seran progressives i consistiran en manifestacions, marxes, i fins i tot si cal, vaga”.

Segons han explicat, “l’objectiu és que l’Autoritat Portuària de València i els que han de decidir sobre l’ampliació admeten el problema d’ocupació que es generarà i que es negocien solucions” i han afegit que hi haurà “un procés per a expandir la qüestió a altres col·lectius portuaris afectats, a més de més difusió en xarxes socials”.

La terminal pública té uns 450 empleats, sense comptar als estibadors, que no han mostrat una postura oficial sobre l’ampliació.

Segons expliquen, el comité ha contactat amb l’Autoritat Portuària i ha revisat els compromisos escrits en el plec de condicions, a més de consultar també navilieres que operen a València, han analitzat informes i les projeccions econòmiques actuals: “Es confirmen les pitjors sospites: no es tracta d’allotjar trànsits nous, sinó d’una mudança interna per a permetre a una naviliera prescindir del servei públic i gestionar de manera automàtica els seus contenidors”.

Aquest moviment intern, sostenen, “deixarà sense ocupació molts professionals tant de la terminal pública de l’ampliació sud com del sector de l’estiba”. “I tot per una infraestructura innecessària, ja que la capacitat del port està garantida segons les mateixes dades de l’APV”, consideren els representants dels treballadors del port.

El president del Govern valencià Carlos Mazón i la presidenta de Madrid Isabel Díaz Ayuso van reivindicar dimarts l’ampliació del port de València. La presidenta madrilenya ha comentat que “el port marítim de Madrid és el de València i hi transiten el 80% dels contenidors que arriben a la Comunitat de Madrid”. Mazón ha assegurat que l’ampliació és d’“urgentíssima necessitat” i que és “sostenible, compatible i necessària”.

Preguntat sobre la visita del ministre de Transports, Óscar Puente, al port de València prevista per a dijous, Mazón ha comentat que li han comunicat que des del ministeri es posarien en contacte amb ell i que no espera una altra cosa “que no siga l’anunci definitiu que el Consell de Ministres aprovarà per fi l’ampliació del port”.