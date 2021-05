La plataforma Per un Finançament Just traslladarà a Madrid l'exigència d'iniciar les negociacions per a la reforma del sistema abans de final d'any

La comissió Per un Finançament Just s'ha reunit este dimarts en València per acordar les pròximes accions que durà a terme per a continuar exigint al Govern de l'Estat la necessitat d'avançar en la reforma del sistema de finançament, per pal·liar la injusta situació econòmica del territori valencià, agreujada ara més per la recent crisi sanitària i social de la COVID-19.

D'aquesta manera, s'ha acordat sol·licitar una reunió amb la ministra d'Hisenda, Maria Jesús Montero, per al dia 15 de juny, on la plataforma realitzarà una simbòlica concentració a les portes del Congrés amb els diputats valencians, per tal de visibilitzar la urgència d'encetar les negociacions per al canvi del model de finançament abans que finalitze l'any.

Per motius de seguretat sanitària, des de la plataforma s'ha acordat convidar a aquesta acció només a una personalitat representativa de la societat civil valenciana, qui serà l'encarregada de llegir el manifest Per un Finançament Just a les portes del Congrés.

En la reunió ha assistit Eva Blasco, presidenta de la CEV en València, Ismael Sáez, secretari general d'UGT-PV, Juan Cruz, secretari general de CCOO-PV, i el representats del partits polítics José Muñoz (PSPV), Àgueda Micó (Compromís), Carles Fons (Podem), Luís Enrique Poveda (EUPV) i Tony Woodward (Ciudadanos).