La Policia Local posa 1.700 multes a patinets a València i Ribó afirma que estudiaran una assegurança obligatòria

L’ús cada vegada major dels vehicles de mobilitat personal (VMP), principalment patinets elèctrics, com a mitjà de transport ha generat un al·luvió de denúncies per incompliment de l’Ordenança de Mobilitat per part de la Policia Local i un augment d’accidents amb aquesta mena de dispositius implicats.

Una situació que ha obert un debat sobre la convinença que aquests vehicles incorporen tant matrícula com assegurança obligatòria, tal com ha sol·licitat la Regidoria de Protecció Ciutadana que dirigeix el regidor socialista Aarón Cano.

Segons han informat fonts d’aquest departament, la Policia Local va imposar 1.400 sancions el 2019, 3.989 el 2021 i en el que va d’any se n’han imposat 1.700.

Quant a la sinistralitat, en el primer semestre d’enguany s’han registrat 364 accidents amb aquests vehicles de mobilitat personal, un 13% més que en el mateix període de l’any passat.

Sobre aquest tema, fonts de Protecció Ciutadana han considerat que amb tot observen “més responsabilitat dels usuaris d’VMP”, una responsabilitat que creuen que augmentarà “progressivament” i ho farà “definitivament amb mesures que puguen aplicar-se en un futur com l’assegurança o la matriculació d’aquests vehicles”.

“La sanció no és la solució, però també contribueix a generar més consciència de la nostra responsabilitat en la via pública. La convivència entre totes les formes de mobilitat és possible i necessària. Hem de continuar apostant per la coexistència i més amb maneres de desplaçar-se més sostenibles mediambientalment”, han explicat.

L’alcalde de València, Joan Ribó, preguntat sobre aquesta qüestió, va comentar dimarts que “l’augment de l’accidentabilitat està relacionat amb l’augment creixent d’usuaris d’aquests dispositius i amb l’incompliment d’alguns aspectes de l’ordenança, com ara excessos de velocitat, no respectar els semàfors o circular per les voreres, situacions que cal denunciar”.

Amb tot, Ribó es va mostrar obert a estudiar la possibilitat d’establir l’assegurança obligatòria, entre altres mesures: “Estudiarem el que cal fer amb la Policia Local, amb la delegació de Mobilitat i amb la Direcció General de Trànsit (DGT)”, va dir el primer edil.