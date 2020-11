Baldoví, Oltra i Ribó reclamen 2.000 milions del fons extraordinari per a corregir les desigualtats del sistema de finançament

La coalició Compromís creu que el fons extraordinari de finançament que Hisenda posarà en marxa el 2021 servirà per a “anivellar les diferències entre comunitats autònomes”. La formació negocia en el Congrés que bona part del fons de 13.400 milions d’euros vaja a parar a les comunitats infrafinançades com Andalusia, Múrcia i, especialment, la Comunitat Valenciana. En concret, segons va enunciar el diputat Joan Baldoví, la formació creu que 2.000 milions d’euros del fons servirien per a corregir el dèficit de finançament de l’Estat en les tres autonomies, una falta que cada any causa un forat de 1.300 milions d’euros en els comptes valencians.

En aquests moments la batalla prioritària de la coalició no és la reforma del sistema de finançament –que no descuren– sinó què passa mentrestant: el famós fons d’anivellament que va reclamar el conseller d’Hisenda, Vicent Soler, avalat pels experts en finançament autonòmic i que Hisenda va rebutjar en els termes plantejats. “Amb 2.000 milions es podria anivellar les comunitats que estan per davall de la mitjana. És una part menuda per a arribar a estar en igualtat de condicions”, expressava Baldoví en una roda de premsa juntament amb la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, i l’alcalde de València, Joan Ribó, per a avaluar els pressupostos generals de l’Estat. No obstant això, la idea que planeja sobre el Ministeri d’Hisenda, com ja va avançar elDiario.es, és utilitzar el fons extraordinari per a compensar les desigualtats existents entre les autonomies provocades pel sistema caducat des del 2014. L’executiu pretén compensar la falta de finançament per a serveis socials, educació i sanitat, els anomenats pilars de l’estat de benestar, mitjançant convenis amb les comunitats autònomes i altres transferències a través d’aquest fons, els criteris del qual encara no s’han sigut aprovat.

La coalició valencianista no renúncia al fet que la reforma del sistema de finançament es produïsca abans que acabe aquesta legislatura, encara que els terminis acordats en el pacte d’investidura ja s’hagen complit. Abans que la pandèmia arribara al país, Pedro Sánchez es va comprometre amb Compromís a presentar l’esquelet del nou sistema de finançament en huit mesos, un termini que posteriorment va estirar el president en una compareixença al juliol. Baldoví confia que una vegada aprovats els pressupostos generals de l’Estat –que necessiten tant el seu vot com el d’altres partits minoritaris– i passades les eleccions a Catalunya –el 14 de febrer–, l’executiu espanyol gaudisca d’un període de tranquil·litat que li permeta abordar el seu compromís. Si llavors “no enceta el meló” de la reforma del sistema de finançament, demostrarà, com Mariano Rajoy, que “no té voluntat” de canviar-lo, “que tot el que ens han dit és fum de botja”, va assenyalar el diputat.

La vicepresidenta del Consell i coportaveu de Compromís ha destacat que el Govern augmenta algunes inversions en serveis públics, com elevar les aportacions a la llei de dependència fins a un 40%, mentre que l’alcalde de València, Joan Ribó, ha posat en valor les inversions per a la ciutat, com 38 milions per al transport de l’àrea metropolitana com reclamava del 2015.

Fons COVID

La negociació dels fons extraordinaris recorda lleugerament la negociació dels fons COVID que el Govern va aprovar l’estiu passat, en què les comunitats van plantejar criteris diferents en la conferència de presidents per al repartiment, des de prevaldre els efectes de la pandèmia fins a la població real de cada territori o la despesa sanitària efectuada. Segons va informar la Delegació del Govern dissabte passat, la Comunitat Valenciana ha rebut ja 663,8 milions d’euros procedents del Fons COVID-19 creat pel Govern, dels quals 449,6 es refereixen a despesa sanitària i 214,2 a educació. Segons els seus càlculs, els fons suposen el 7,5 per cent dels 6.000 milions d’euros consignats en el primer tram (per a sufragar despesa sanitària) i el 10,7 per cent dels 2.000 milions del tercer tram (despesa en educació). A més, a la Comunitat Valenciana li corresponen 30 milions d’euros del Fons Social Extraordinari (el 10 per cent del total) per a minimitzar l’impacte social de la pandèmia, i ha disposat de 2,3 milions de beques menjador.