Brussel·les injecta 55 milions d’euros a la Generalitat Valenciana per construir 2.000 habitatges de lloguer assequible

El Govern valencià començarà el 2022 una de les promocions més importants d’habitatge públic fins hui. La Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica gestionarà 55 milions d’euros procedents dels fons Next Generation per a la mobilització de sòl públic per a lloguer social o assequible.

El pressupost es tradueix en la construcció de 2.400 habitatges, al marge d’altres partides que la conselleria introduïsca en els seus pressupostos, com les propostes de les línies participatives. El resultat de les consultes ciutadanes, un projecte pilot de la Conselleria d’Hisenda i la de Participació, implica una injecció de 14 milions d’euros al departament que coordina Héctor Illueca per a la compra i la rehabilitació d’edificis destinats a habitatge per a joves.

Els objectius que Brussel·les marca a Espanya, en el marc del pla de recuperació i resiliència, són la construcció de 20.000 habitatges de lloguer social fins al 2030 i la rehabilitació d’1,2 milions en el mateix període, amb una quantia global de 6.820 milions d’euros. Per pes poblacional, l’equivalència valenciana està al voltant de 2.000 habitatges de nova construcció i la rehabilitació de prop de 17.000.

La Generalitat rebrà una partida dels fons Next Generation EU amb tres condicionants: que es mobilitze sòl públic –autonòmic o municipal–, que els habitatges es destinen a lloguer social o assequible durant almenys 50 anys i que es construïsquen amb criteris d’eficiència energètica. L’autonomia té 4,7 milions de metres quadrats per a edificar.

El vicepresident segon i conseller d’Habitatge de la Generalitat Valenciana, Héctor Illueca, va apuntar dimecres en la seua primera compareixença en el parlament autonòmic que l’edificació comptarà amb la col·laboració d’agents privats i cooperativistes. En paral·lel, el seu departament gestionarà 124 milions d’euros dels mateixos fons en els pròxims comptes per a rehabilitació i regeneració urbana, “la xifra més alta destinada per la Generalitat”

El dirigent d’Unides Podem va apuntar que els joves “estan atrapats en una cruïlla en què han de triar entre tres camins de desesperança: compartir habitatge, una opció incompatible amb qualsevol projecte de vida familiar autònoma, tornar a casa dels pares o deixar-se la major part del sou a pagar un lloguer, anul·lant així tota capacitat d’estalvi. Aquests són els terribles resultats que obtenim quan apliquem la lògica especulativa de les finances a un bé essencial com és l’habitatge”. Per això, el conseller d’Habitatge va defensar que les ajudes al lloguer s’han incrementat un 64% en dos anys.

Illueca va defensar la gestió del seu predecessor i les eines que començaran a aplicar-se en el que resta de legislatura, destinades a mobilitzar el parc privat d’habitatge, com el decret de tanteig i retracte i el de mobilització d’habitatges deshabitats. L’executiu ha posat en marxa un registre d’immobles que es convertirà en un portal immobiliari per a particulars i forçarà els grans tenidors –de 10 habitatges d’ara en avant– a traure al mercat els habitatges buits.