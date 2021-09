Calviño refreda la reivindicació valenciana d’un nou model de finançament: “La cosa més prioritària són els pressupostos del 2022”

El mes d’abril passat Compromís, Unides Podem i PSOE van acordar exigir al Govern de Pedro Sánchez la reforma del sistema de finançament abans que acabara el 2021, de manera que es fera efectiva una proposta per a un nou model aquest mateix any –les últimes dades publicades per Fedea, referides al 2019, tornen a situar la Comunitat Valenciana com l’autonomia pitjor finançada d’Espanya, amb 7,2 punts per davall de la mitjana estatal-. Aquest acord, que va deixar el Govern valencià “moderadament satisfet”, no va impedir que el malestar per l’infrafinançament valencià arribara al Congrés el mes de juny passat.

La Generalitat Valenciana, que busca aliats a Andalusia o Catalunya –en aquest cas, sense molt d’èxit– per a aquesta reivindicació, va plantejar al juliol en el Consell de Política Fiscal i Financera la posada en marxa d’un fòrum monogràfic sobre finançament per a accelerar la reforma del sistema.

No obstant això, la vicepresidenta del Govern i ministra d’Assumptes Econòmics, Nadia Calviño, visitava dijous València i tirava un poal d’aigua freda sobre les expectatives per a una reforma ràpida del sistema de finançament autonòmic. “La prioritat del Govern és l’elaboració dels pressupostos generals de l’Estat del 2022”, assegurava Calviño en resposta a una pregunta dels periodistes sobre el calendari previst pel Govern per a escometre el nou model, caducat des de fa quasi set anys.

En opinió de Calviño, es tracta d’un tema “molt complex” que se solucionarà “en els pròxims anys”, sense concretar dates ni terminis per a l’esborrany del pròxim sistema de finançament. Tal com ha apuntat, les posicions de les diferents comunitats autònomes, que són les que han de negociar aquest assumpte, són “ben conegudes”. El president Ximo Puig, després de reunir-se amb la ministra d’Assumptes Econòmics, ha reconegut que l’executiu ja sap la posició del Consell. “Volem que es genere un espai de diàleg per a solucionar aquesta qüestió amb la participació de les comunitats autònomes, no des de la confrontació sinó des de la col·laboració”, ha indicat alhora que ha reclamat un espai de consens en el Congrés perquè la reforma puga tirar avant.

Precisament, a causa de la complexitat d’aquesta negociació, la vicepresidenta de l’executiu de Pedro Sánchez considera que el debat s’ha d’obrir en el moment “més oportú” per poder aconseguir un “acord satisfactori” que resolga un tema tan “important” i “sensible”.

Així doncs, ha insistit que la prioritat són els pressupostos, “clau per a canalitzar els fons europeus i per a impulsar una recuperació econòmica i la creació d’ocupació pública de qualitat”.