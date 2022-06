Compromís dona el seu suport a Mónica Oltra: “Aquesta partida contra la dreta i l'extrema dreta la guanyarem una vegada més”

En el moment més delicat de la seua carrera política -dijous passat, Mónica Oltra era imputada pel TSJ valencià pel suposat encobriment dels abusos del seu exmarit (condemnat a cinc anys de presó) a una menor tutelada en un centre dependent de la conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives que ella dirigeix-, la vicepresidenta valenciana ha participat aquest dissabte en un acte organitzat per la coalició a la qual representa, Compromís, que tenia per lema 'Cap al tercer Botànic'. L'objectiu d'aquesta cita, programada des de fa més d'una setmana, abans que es coneguera que l'Alt Tribunal havia citat a la dirigent valencianista a declarar com investigada el pròxim 6 de juliol, era reivindicar les polítiques de Compromís en el Govern autonòmic quan queda menys d'un any per a les pròximes eleccions autonòmiques. No obstant això, s'ha convertit en un acte de suport de la coalició cap a Oltra, que aquest mateix divendres es negava a dimitir escudant-se en què la pròpia resolució del TSJCV reconeix que “no existeix prova directa” de les acusacions que se li imputen.

Mónica Oltra, enmig d'un ambient festiu davant centenars de militants i simpatitzants valencianistes, pujava a l'escenari poc després de les 11.15 hores acompanyada de l'alcalde de València, Joan Ribó, el diputat en el Congrés Joan Baldoví i dels dirigents valencianistes Àgueda Micó i Juan Ponce al ritme de la cançó 'Mediterrània' de la banda valenciana La Fúmiga.

Una emocionada -amb llàgrimes amenaçant en els ulls- i “esglaiada” Mónica Oltra iniciava el seu discurs, el que tancava l'acte, amb unes paraules dedicades a la seua mare, al seu germà i als seus fills: “Mamà, mai m'he apartat dels valors d'integritat, honestedat i honradesa que em vau ensenyar papà i tu, pot anar pel carrer amb la cara ben alta”; del seu germà va recordar que “no va traficar amb màscares ni va cobrar comissions, sinó que les va aconseguir gratis”; Als seus fills els va dir que poden anar “amb la cara molt alta”, i els va dir que “el més important és que us reconegueu com us hem educat a casa”. “Ací em teniu dempeus, perquè aquest no és un tema personal, és un tema polític”. La dirigent valencianista també es recordava de les eleccions andaluses que se celebren aquest diumenge i recordava el poema de Miguel Hernández 'Andaluces de Jaén': “Andalucía, mañana, levántate brava”.

“No hi ha cap clivella”

El primer a intervindre, Joan Ribó, finalitzava el seu discurs reivindicatiu de les polítiques de l'acord del Botànic en la Generalitat i del Rialto a la ciutat de València mostrant el seu suport a la vicepresidenta del Consell: “No hi ha cap clivella [en Compromís], que ningú es faça il·lusions”, al mateix temps que destacava que tot el que aquest dissabte reivindiquen “no haguera sigut possible sense Mónica Oltra. Has sigut i continuaràs sent imprescindible, i continuarem treballant en aquesta direcció”. I en aquest sentit, apuntava que el que està succeint en els tribunals, “igual té a veure amb el teu treball pels drets de les persones i amb les teues polítiques”.

Joan Baldoví recordava el nom de l'himne del Liverpool, 'You'll never walk alone': “Mai caminaràs sola, Mónica; el teu equip, Compromís, sempre caminarà amb tu. Queda clar?”. “Si ataquen a una, ens ataquen a tots i la defensem tots”.

Àgueda Micó, per part seua, sentenciava de manera contundent: “Aquesta partida contra la dreta i l'extrema dreta la guanyarem una vegada més”, al mateix temps que assegurava: “Els de sempre ens estan intentant ficar por”. Així mateix, recordava que Mónica Oltra no és la primera ni l'única valencianista que ha patit la “persecució política i judicial”, casos com els d'Enric Nomdedéu, Rubén Trenzano o Pere *Fuset, “i altres alcaldes i alcaldesses que també ha sigut objecte d'aquestes pràctiques”: “Som insubornables i no ens han pogut comprar, per això molestem tant”.

Juan Ponce qualificava de “menyspreable i injustificable” la “cacera política” contra Oltra: “Ens tenen por i ens persegueixen, perquè no han pogut amb nosaltres en les urnes, però no ens pararan, no farem un pas arrere”, i afegia que han sigut “molts” en Compromís“ els qui han sigut ”víctimes de denúncies i processos judicials que han acabat en res, com va a passarà amb tu, Mónica“.

Oltra manté el pols

La dirigent valencianista està disposada a aguantar el pols polític davant el que considera una “cacera política” de l'extrema dreta -la querella que ha provocat la seua imputació parteix de José Luis Roberto, líder de la formació ultra Espanya 2000, i Cristina Seguí, cofundadora de Vox-: “Aquesta gent no pot guanyar. És una qüestió política de defensa democràtica. Perquè si m'ho fan a mi li ho poden fer a qualsevol”.

Oltra defensa la seua “coherència” al no dimitir: “La meua postura és ètica, estètica i política”. No obstant això, cada vegada la pressió és major, amb una oposició que insisteix una vegada i una altra a reclamar el seu cap, i un president Ximo Puig que, si bé aquest divendres rebutjava prendre cap decisió, sí que considera que cal “reflexionar i prendre decisions”. “És evident que ara hi ha una nova fita des del punt de vista jurídic, i els temps jurídics i els temps polítics no coincideixen moltes vegades”, apuntava.