Compromís planteja introduir limitacions econòmiques al bo viatge de Turisme per evitar finançar vacances de luxeco

La coalició Compromís reclama a Turisme introduir algunes limitacions de renda al bo viatge, una mesura activada el 2021 com a suport al sector turístic, afectat per la pandèmia. L’objectiu de l’ajuda impulsada pel secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, que cobria un màxim del 60% del cost de les pernoctacions i de 600 euros en total, era incentivar la mobilitat a la Comunitat Valenciana i donar suport al sector dels allotjaments hotelers costejant part de les estades en temporada baixa. El pressupost en els seus dos anys d’execució ha sigut de 15 milions d’euros en cada convocatòria.

La falta de limitacions de renda per a demanar el bo ha derivat en algunes qüestions cridaneres. Segons les dades a què ha tingut accés aquest diari, en algunes ocasions s’han finançat estades de fins a 2.000 euros en un cap de setmana –amb el màxim de 400 euros que marca el decret per a les pernoctacions breus–, en hotels o balnearis de luxe, com l’hotel Les Arenes o l’Asia Gardens de Finestrat, a raó de 1.000 euros la nit per a dues persones.

Els únics requisits per a obtindre l’ajuda són estar empadronat a la Comunitat Valenciana, estar al corrent dels pagaments amb Hisenda i la Seguretat Social i fer la reserva en un dels establiments adscrits. El 8% de les estades finançades supera els 900 euros de cost. El bo es demana inscrivint-se en una llista a través d’un portal de la Generalitat, i es va adjudicant per ordre d’inscripció.

La coalició considera que una persona que pot permetre’s pagar 2.000 euros per una escapada de cap de setmana no necessita una ajuda pública per a fer-ho, i planteja introduir, a través de la llei d’acompanyament, algunes limitacions. Els valencianistes plantegen canviar el concepte de la mesura i afegir en els seus objectius estimular la demanda turística “garantint que els beneficiaris pertanguen a rendes mitjanes i baixes”. Segons aquesta proposta, es finançaran les estades d’un màxim de 250 euros per nit –mantenint l’import màxim d’aportació pública en 600 euros–, la qual cosa afecta el 66% de les estades subvencionades en l’últim any.

Alhora, els valencianistes plantegen en les negociacions amb Turisme incloure en els requisits una declaració responsable que els beneficiaris no superen els 35.000 euros d’ingressos anuals, incidint en el condicionant de la renda per a rebre una ajuda pública.