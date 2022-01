Compromís reclama a Justícia reforçar els protocols policials davant l’augment d’agressions sexuals sota submissió química

L’Institut Nacional de Toxicologia alerta que una de cada tres agressions sexuals es fa mitjançant l’ús de drogues que anul·len la voluntat de la víctima. En el seu informe del 2020, el centre alerta de l’augment de les violacions a través de l’anomenada submissió química, que s’ha detectat en el 76% dels casos analitzats sota sospita.

El centre toxicològic i forense va recollir l’any del confinament dos milers d’agressions sexuals i en va analitzar 685 en què hi havia sospita d’ús de drogues contra la voluntat de la víctima. D’aquesta anàlisi es va determinar que en 520 casos s’havia utilitzat algun tipus d’estupefaent, que suposen una quarta part del total de les agressions sexuals denunciades. No obstant això, l’Institut sospita que les dades reals ascendeixen al 33%, ateses les dificultats per al rastreig i la denúncia d’agressions en estat d’inconsciència o semiinconsciència.

El grup parlamentari Compromís en les Corts Valencianes ha sol·licitat a la Conselleria de Justícia la remissió dels protocols policials per saber quin procediment se segueix quan se sospita que en una agressió sexual intervenen substàncies psicotròpiques i com s’actua amb les víctimes en aquest cas.

Davant les dades de l’informe de l’Institut Nacional de Toxicologia, els parlamentaris Mònica Àlvaro i Silverio Tena sol·liciten saber les xifres exactes d’agressions sexuals produïdes en aquestes circumstàncies a la Comunitat Valenciana per poder estudiar mesures concretes, “atés que l’ús de la burundanga per a agredir sexualment a dones és preocupant per l’augment de casos registrats”.

El projecte de llei de llibertat sexual del Ministeri d’Igualtat introdueix expressament la submissió química –a través de substàncies i psicofàrmacs que anul·len la voluntat de la víctima– com una forma d’agressió sexual i recull, en línia amb el Conveni d’Istanbul, l’agreujant de gènere en aquests delictes.