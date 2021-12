La Comunitat Valenciana comença 2022 amb la xifra rècord de més de 2 milions de persones ocupades: “Mai havíem tingut tants valencians treballant”

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha avançat que la Comunitat Valenciana iniciarà 2022 amb la xifra rècord de més de dos milions de persones afiliades a la Seguretat Social i amb 10 milions de vacunes contra la COVID-19 ja administrades a la ciutadania en la lluita contra la pandèmia.

Així ho ha indicat en el seu missatge de cap d'any, gravat a L'Elca, la casa del poeta Francisco Brines, des d'on ha convidat a viure cada dia del nou any que s'inicia amb "el valor de la paraula tranquil·la".

El president ha iniciat el seu discurs recordant a "les 8.097 vides valencianes que la pandèmia s'ha emportat" i donant força a les persones que estan ara "a l'hospital o a casa passant una malaltia que ja han superat 570.000 valencians”.

Ximo Puig ha destacat que l'any passat es dirigia a la ciutadania per aquestes dates confiant en una recuperació social i econòmica, i "des d'aquell moment d'incertesa, 81.000 valencians han trobat treball, 222 cada dia", fins al punt que, tal com ha anunciat, s'arribarà a gener "aconseguint el rècord històric de treballadors en la Comunitat Valenciana: més de dos milions de persones afiliades a la Seguretat Social".

Ha subratllat en aquest punt que la "prioritat" per a 2022 és precisament "mantindre aquesta potència en la recuperació en forma de més ocupació i de millor ocupació", perquè "és una indecència que hi haja treballadors pobres" i "és una injustícia veure a famílies treballadores que no poden viure dignament del seu treball".

Tal com ha indicat, fa un any, també per aquestes dates, "s'havien posat 5.000 vacunes; hui estem ja prop dels 10 milions de dosis administrades a la Comunitat Valenciana". "Tenim més defenses", ha assenyalat el president, que ha insistit que, sempre que la situació hospitalària ho permeta, correspon que les mesures restrictives que es van adoptar en 2020 donen pas a les mesures de protecció pròpies de 2022.

Puig ha advocat a més per una societat centrada en l'ocupació, en el respecte i en la igualtat de gènere i d'oportunitats, i ha assenyalat que un "pilar fonamental" per a aconseguir-ho serà mantindre l'estabilitat, "que enforteix la Comunitat Valenciana i ens posiciona -ha dit- com un territori amb seguretat per a l'economia i les empreses".

La Comunitat Valenciana, exemple d'estabilitat

El màxim responsable del Consell ha situat precisament a la Comunitat Valenciana com a exemple d'aquesta estabilitat, després que el Consell que presideix haja aprovat els seus Pressupostos dins del termini i en la forma escaient durant set anys seguits. "Enfront del soroll d'altres llocs, ací estem en el que toca, perquè és el temps de la unitat, d'espentar entre tots, sense partidismes", ha dit.

En aquest sentit, ha convidat a "fugir de dogmes i d'extrems" i ha demanat estendre aquesta mirada plural a la manera d'entendre Espanya, perquè "és el temps d'apreciar la seua diversitat i de cosir millor les seues terres i les seues gents".

En aquest context, ha plantejat que Espanya done en 2022 "un pas ferm que faça viable" el seu "projecte compartit". Per al president, "si vam ser capaços de pactar la Constitució i l'entrada a Europa, com no pactarem un finançament autonòmic just? No hi ha alternativa a l'acord".

Per això, ha convocat al consens a tots els grups polítics i a les 17 comunitats en favor d'un "gran acord per una Espanya justa". "Aquest és el nostre discurs: el de la justícia i la igualtat" en les reivindicacions sobre finançament, sobre descentralització i sobre infraestructures com el Corredor Mediterrani, ha agregat.

"Ja hem vist on aboca l'independentisme: a cap lloc; també veiem on condueix l'egoisme centralista: a la divisió, i el que necessitem és sumar, amb la paraula serena i sense crits", ha argumentat també.

40 anys de l'Estatut d'Autonomia

El president ha recordat, d'altra banda, que en 2022 la Comunitat celebrarà "40 anys de l'Estatut d’Autonomia, 40 anys de l'autogovern recuperat després de la 'desfeta d’Almansa'", i ha indicat que aquesta norma ha sigut i és "una garantia de progrés en la vida diària", i també "un marc de convivència on cabem tots".

"La diversitat és un privilegi que ens fa més rics, i l'Estatut és el llibre que permet cinc milions de formes diferents de ser valencià, que ens permet recordar hui al gran poeta Paco Brines, Premi Cervantes en castellà, i que, alhora, ens farà celebrar, en 2022, l'Any Joan Fuster, un pensador universal que escrivia en valencià i que ja advertia contra els fanatismes amb una frase: 'Tots, si arribem a tindre raó, la tenim a mitges'".

El cap del Consell s'ha referit també a alguns desafiaments "que no poden quedar soterrats per cap pandèmia" com el de la violència masclista, "una repressió que fa impossible la igualtat real i que ha d'acabar ja".

El president ha manifestat, així mateix, que "responsabilitat" és la paraula que millor resumeix 2021, un any en què la ciutadania valenciana és "exemple" per a "tot el món", amb un percentatge de vacunació del 94 %. "Junts hem salvat 1.160 vides respecte a la mortalitat mitjana de tota Espanya, i això ha sigut fruit de l'esforç de la societat valenciana, amb l'enorme treball dels professionals sanitaris al capdavant", ha assenyalat.

"Ara és crucial –després de quasi dos anys– protegir la salut mental i emocional. És el moment de la ciència i de la prudència, amb vacunació accelerada i corresponsabilitat, perquè sense ciència no anem a cap lloc, però sense consciència tampoc", ha remarcat.