El Consell Audiovisual planteja externalitzar els serveis tècnics dels informatius d’À Punt

El Consell de l’Audiovisual obri la via perquè la radiotelevisió pública valenciana externalitze la part dels serveis tècnics en la seua producció informativa. El president de l’òrgan, José María Vidal, ha comparegut dimecres en la comissió de les Corts Valencianes que estudia les modificacions legislatives per a fer més operatiu l’ens públic. Vidal, expert en dret audiovisual i ex-secretari autonòmic de Comunicació, ha traslladat que l’organisme advoca de manera unànime per obrir aquesta via d’externalització, indicant que les tendències del sector apunten que en pocs anys canviarà radicalment la fórmula per a produir continguts televisius.

L’organisme de creació recent trasllada a les Corts Valencianes la necessitat de fusionar la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació i la Societat Anònima que gestionen À Punt Mèdia per fer més operatiu l’ens. Vidal ha traslladat una quinzena d’acords adoptats per unanimitat en el Consell Audiovisual, indicant les propostes de reforma article per article.

Els consellers de l’organisme que ha de vigilar els mitjans de comunicació valencians consideren que el Consell Rector de la Corporació hauria de transformar-se en un consell d’administració, a l’estil d’altres empreses públiques, i reduir-ne la composició de 10 a 7 membres, revisant les incompatibilitats estrictes marcades per la llei per obrir-lo a altres professionals. Vidal advoca per unificar la presidència del Consell Rector amb la Direcció General de la mercantil, perquè la direcció executiva de la Societat Anònima raguera en la presidència de l’òrgan administratiu. Així doncs, totes les competències de la direcció general es bolcarien en la figura unificada, a la qual proposen, per llei, delimitar un equip directiu de confiança.

Preguntat pels grups parlamentaris sobre la limitació del personal a un terç, el professor de dret constitucional considera que establir la barrera va ser una bona opció per a evitar repetir els errors de l’extinta Canal 9. No obstant això, el jurista considera que hauria d’aplicar-se una modificació legal a la limitació, que permetera en casos excepcionals que el capítol de personal superara la despesa prevista, en compte de recórrer anualment a la Llei d’acompanyament als pressupostos per resoldre el càlcul.

Pressupost per al 2022

En ple debat sobre el pressupost de la Corporació que gestiona l’ens, els col·lectius professionals alerten que una reducció del pressupost seria devastadora per al sector. La Unió de Periodistes Valencians va reclamar dimarts incrementar els mitjans per al servei públic, a què s’han sumat les productores audiovisuals i els guionistes. Els guionistes tenen por que la baixada pressupostària suposarà que moltes produccions deixen de contractar-se i que es veurà més afectada la ficció autonòmica en la televisió pública, cosa que els preocupa especialment davant el seu “significat especial com a eix vertebrador”. Dimecres, la plataforma de productores audiovisuals ha alertat d’un impacte sobre el sector de fins mil llocs de treball si es manté el pressupost, un 1% inferior al de l’any passat. Fonts del partit socialista apunten que estan explorant la via per a evitar que el canvi de criteri en l’IVA perjudique l’ens públic, però rebutgen augmentar el pressupost fins que se solucione el conflicte judicial entre Hisenda i À Punt.