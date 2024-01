La crisi en Iniciativa-Compromís s’aguditza amb la dimissió de 15 regidors i diputats

La crisi en Iniciativa del Poble Valencià, la branca ecofeminista de Compromís, no dona treva des de l’eixida de Mónica Oltra de la primera línia política. Aqusta vegada, la rèplica del terratrémol procedeix de Castelló, on una quinzena de càrrecs del partit ha comunicat dimarts la seua baixa de la formació i que passaran a integrar-se directament en Compromís, a través de la fórmula que preveu la coalició per als que vulguen participar sense militar en algun dels tres partits que la componen.

Entre els regidors i els alcaldes es troba la diputada autonòmica Verònica Ruiz, una de les poques cares d’Iniciativa que queden en les Corts Valencianes, o l’alcalde de Vistabella, Jordi Alcon, que abandonen la formació descontents amb l’actual direcció. Les baixes van acompanyades de l’eixida dels càrrecs orgànics que alguns mantenien, però no de les institucions, atés que continuen sent part de la coalició Compromís.

Els exmilitants afirmen que la decisió es pren per a enfortir la coalició, danyada després de la pèrdua de poder fruit de les eleccions autonòmiques. Sense furgar en la ferida, Alcon, en conversa amb elDiario.es, insisteix: “No busquem obrir clivelles, sinó tancar-les i treballar per un projecte en comú”. Els dimissionaris es mostren molestos amb l’actual direcció de la coalició, capitanejada pel diputat en el Congrés Alberto Ibáñez i la diputada autonòmica ara Aitana Mas, i critiquen la falta de participació en el partit, que al seu judici no està fent bé la transició des de l’eixida del poder. En un any, en el si d’Iniciativa, s’han acumulat els conflictes relacionats amb la presència institucional: es va cessar la consellera de Medi Ambient llavors, Mireia Mollà, hi ha hagut un conflicte amb l’exsenador per designació territorial Carles Mulet i el partit va vetar el nomenament de la directora de l’Institut de Majors i Servicis Socials del Govern, Irene Gavidia, proposada per Sumar.

Alcon, que exerceix de portaveu dels dimissionaris, apunta a un “canvi de cicle en la formació” en un sentit “constructiu” i advoca perquè Compromís siga una formació “cohesionada” per a exercir d’oposició davant la ultradreta en el Govern autonòmic. Fins a la data, insisteix, “les coses no estaven fent-se bé”, amb “moltes decisions que no compartim”.

Les dimissions de les comarques de Castelló se sumen a les baixes de la direcció de València, on l’octubre passat van eixir dels òrgans del partit els regidors Sergi Campillo i Luisa Notario, i l’ex-director general d’Igualtat en la Diversitat, José de Lamo. Com els seus companys de les comarques del nord, continuaran militant com a independents en Compromís.

La direcció del partit es remet a l’executiva del pròxim dilluns per a analitzar la situació. Iniciativa celebrarà la seua assemblea el pròxim 24 de febrer, en què determinarà el nou rumb per a “reconfigurar” l’espai polític.