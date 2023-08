La Diputació de Castelló, en mans del PP, vol crear una escola del parany, un mètode de caça prohibit al territori Valenciana

La presidenta de la Diputació de Castelló, la popular Marta Barrachina, ha garantit que la institució provincial treballarà per aconseguir l’autorització de la Generalitat a les proves científiques de la cistella emmallada que permetrien compatibilitzar la pràctica de la modalitat de caça del parany –un mètode pel qual es capturen de manera no selectiva ocells com ara pit-rojos, trancapinyons o busqueretes que està prohibit pel Govern valencià i la Unió Europea– amb la preservació de les espècies.

La dirigent provincial ha proposat actuacions tant si les proves foren positives –ajudes i una escola provincial del parany– com negatives –una “càtedra científica” per a continuar investigant altres fórmules que facen viable la recuperació d’aquest mètode de caça–. El parany consisteix en una trampa per a ocells disposada en els arbres en què es col·loquen uns ‘penjadors’ a què es posen unes varetes impregnades en una substància adhesiva –visc– per a capturar als ocells.

Dijous, Barrachina i el diputat de Caça, Iván Sánchez, s’han reunit amb una representació de l’Associació de Paranyers de la Comunitat Valenciana (Apaval) encapçalada pel seu president, Miguel Ángel Bayarri, i els han reiterat “la màxima defensa a la caça com a senyal d’identitat de la província i motor econòmic dels pobles de l’interior”, tal com han explicat des de la corporació provincial.

“La nostra aposta és tan ferma i clara que creem una àrea específica de caça en el nou organigrama de la institució provincial perquè tinguen més suport institucional”, ha subratllat Barrachina. A més, ha enaltit la tasca d’Apaval per a conservar el parany i fer-lo compatible amb la conservació de la fauna i la biodiversitat, i ha apostat per potenciar la caça com a “clau per a la conservació del territori i el medi ambient”.

Així doncs, la Diputació treballarà “des de ja” per aconseguir l’autorització de les proves de la cistella emmallada per part de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Infraestructures i Territori, la consellera de la qual és la castellonenca Salomé Pradas (PP): “Hem de treballar amb urgència, perquè la temporada de caça comença el mes vinent d’octubre i cal aconseguir demostrar que aquest mètode és selectiu i compatible amb la Directiva d’Ocells”, ha asseverat.

Reunió a tres bandes amb la Conselleria

Després d’aquesta trobada, la presidenta de la Diputació ha anunciat una nova reunió, en aquesta ocasió a tres bandes entre la institució provincial, Apaval i la Conselleria.

En el cas que el resultat de les proves de la cistella emmallada fora positiu, Barrachina ha avançat que la Diputació treballarà per a la creació d’una línia d’ajudes que facilite la implantació de la cistella emmallada en els paranys, així com la signatura d’un conveni singular amb Apaval per a crear una escola provincial del parany i organitzar així cursos i jornades en municipis. Tot això, ha subratllat, amb l’objectiu de “recuperar una tradició que ha patit anys de bloqueig, cosa que ha generat una forta bretxa generacional”.

Si el resultat de les proves de la cistella emmallada fora negatiu, la Diputació apostarà per la creació d’una “càtedra científica” per a la selectivitat del parany amb l’objectiu de subvencionar estudis científics per a continuar investigant altres fórmules per a fer viable la seua recuperació.

“La Diputació continuarà defensant els nostres senyals d’identitat i el respecte a les nostres tradicions, com la caça del parany. I per això treballarem de la mà de la Generalitat perquè s’articule la reglamentació necessària que permeta recuperar el parany”, ha insistit Barrachina.

Suport del PSPV

El PSPV en la Diputació de Castelló ha presentat una moció al ple de la institució provincial en aquest mateix sentit, de suport al parany i a l’autorització de les proves de la cistella emmallada per al tord, que asseguren els socialistes és “una tradició pròpia que aporta un gran valor afegit des del punt de vista etnològic, cultural, de respecte al medi ambient, gastronòmic i de coneixement del medi a la nostra cultura”.

El text mostra el suport de la Diputació a Apaval i a la realització de les proves de la cistella emmallada i reclama la seua autorització a la Conselleria, a qui insta que autoritze aquesta pràctica com una modalitat de caça “compatible amb la modalitat del parany per oferir una solució legal a aquesta modalitat que garantisca, a més, la seua conservació”.

La prohibició del parany

El novembre del 2013, amb el popular Alberto Fabra al capdavant de la Generalitat Valenciana, la Conselleria de Territori i Medi Ambient anunciava la suspensió de l’autorització de la “caça científica” del parany, un mètode la pràctica del qual havia arribat fins i tot a la Unió Europea. I tot això arran de les denúncies d’organitzacions ecologistes com ara SEO/Birdlife, Acció Ecologista-Agró o la Societat Valenciana d’Ornitologia, que al·legaven que aquesta pràctica, a més de cruel, contravenia la normativa vigent pel fet de no ser selectiva.

L’octubre de l’any passat, un home va ser condemnat per dos delictes contra la fauna arran de la mort en un parany en una finca d’Onda (Castelló) d’un ocell fringíl·lid (busquereta capnegra), una espècie considerada silvestre de protecció especial. L’Audiència Provincial de Castelló confirmava la sentència que condemna al caçador a una multa de nou mesos amb una quota diària de quatre euros.