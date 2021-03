La direcció de Podem prescindeix de quatre treballadors més per falta de recursos, una d’elles vinculada a l’exportaveu que va perdre les primàries

Podem contínua amb la seua renovació en l’equip tècnic de l’organització en el partit i en les Corts Valencianes. Divendres la direcció ha comunicat a quatre treballadors més el seu acomiadament per motius econòmics i la indemnització corresponent per acomiadament procedent.

Entre els treballadors acomiadats hi ha una tècnica d’organització, que va fer costat a Naiara Davó en la seua candidatura a les primàries, i va ser la desena candidata a consellera més votada en l’Assemblea Ciutadana de maig. L’acomiadament afecta la persona encarregada de les xarxes socials del partit i també el conserge encarregat del manteniment de la seu, tots dos sense vinculació amb la candidata que va perdre el procés de primàries.

Els acomiadaments se sumen als d’altres tres treballadores de la formació en el partit i en les Corts Valencianes, quatre persones que han denunciat l’organització per actuar de manera improcedent i acusen la direcció de fer-ho amb motivació ideològica. Una de les treballadores, responsable de comunicació del partit, tindrà la vista judicial d’ací a dues setmanes, mentre que els tres treballadors de les Corts Valencianes acudiran primerament a l’acte de conciliació laboral.

La direcció del partit explica a elDiario.es que els acomiadaments estaven previstos en un pla d’ajust motivats pel minvament d’ingressos en els comptes de la formació. El descens de representació en parlaments com el valencià comporta un descens de la subvenció electoral –lligada als diputats– i la formació ha reestructurat la seua organització en diverses autonomies. El partit nega les acusacions d’alguns afectats, que es veuen assenyalats per fer costat a una altra candidata, i recorda que hi ha persones que es van integrar en la seua candidatura i continuen treballant per a Podem. El 2020, el grup parlamentari Unides Podem en les Corts Valencianes va rebre 363.000 euros per les seues 8 diputades, cinc menys que en la legislatura passada. La formació morada es finança amb les aportacions de la militància i les subvencions electorals i prescindeix del finançament d’entitats bancàries com a compromís ètic. Els seus principis ètics comporten una limitació de les donacions màximes al partit a 10.000€ per any i persona, llevat de les dels càrrecs electes de Podem, i aproven la publicació anual dels noms de tots els donants de més de 5.000, segons consta en el seu web.