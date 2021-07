El director d’À Punt insisteix a fusionar corporació i societat amb un administrador únic

El director general d’À Punt Mèdia insisteix en les Corts Valencianes en un canvi normatiu que fusione la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació i la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana, mercantil que gestiona À Punt Mèdia. En la seua compareixença dilluns en la subcomissió que estudia les possibles modificacions legals, Alfred Costa ha tornat a recalcar la “inoperància” que hi haja dos ens per a un mateix fi, que porta a haver de fer transferències entre l’empresa pública i la corporació, a aprovar dos plans d’igualtat per als mateixos treballadors o dos convenis laborals.

Costa planteja al parlament autonòmic que el Consell de l’Audiovisual nomene un gerent o administrador únic per gestionar l’ens públic, amb un projecte a sis anys i que siga aquest càrrec escollit sobre la base de criteris tècnics qui nomene per lliure designació el seu equip per a un període de sis anys. El model actual estableix una presidència del Consell Rector de la Corporació elegida per les Corts Valencianes i una direcció general a tres anys seleccionada pel consell mitjançant concurs públic.

El responsable de la radiotelevisió autonòmica creu que el període és massa breu per a desenvolupar un projecte audiovisual sòlid i assegura que la valenciana és l’única cadena pública amb un nomenament tan breu. Malgrat que ha reconegut que aquesta duració s’ha marcat per evitar la coincidència amb una convocatòria electoral, creu que “seria més lògic un nomenament” a l’una amb el del Consell Rector, de quatre anys prorrogables a sis. En concret, ha indicat que entre l’arribada, el període en què s’exhibeixen continguts ja aprovats per la direcció anterior i la interinitat en què s’entra una vegada es torna a convocar la plaça, el període “d’estabilitat” s’acurta fins a dos anys i tres mesos. Costa va aterrar en la televisió pública amb l’arribada de la pandèmia i va heretar una sèrie de continguts aprovats durant el mandat d’Empar Marco.

La cadena pública està a la cerca de nous públics que romanen en plataformes audiovisuals, treballant en una oferta per reproducció en línia amb una graella alternativa en el web. El director general creu que el mercat audiovisual “desaconsella totalment” crear un segon canal de televisió o ràdio i defensa potenciar l’oferta en plataformes, al mateix temps que obri la porta a contractar continguts d’“actualitat informativa”, malgrat que la producció pròpia d’informatius ve marcada per les normes de l’ens.