Els caçadors de l’art ‘fake’

A l’abril del 2015, una operació policial que portava el nom d’un ‘pokemon’ va culminar amb la detenció la confiscació d’obres falses per valor de 160 milions d’euros. L’anomenada operació Picachu va intervindre obres falses atribuïdes a Pablo Picasso a Benidorm i Granada, uns fakes artístics que es tractaven de vendre per Internet mitjançant correus i acreditacions fraudulentes. L’operació, que va arrancar amb els dubtes sobre una obra atribuïda a l’artista malagueny i que el seu amo pretenia vendre per 30 milions d’euros, va posar sobre el mapa la Brigada de Patrimoni Artístic, un grup policial que a penes tenia dos anys d’existència.

El grup de Patrimoni pertany a Unitat de Policia Nacional adscrita a la Generalitat Valenciana, una brigada que es dedica a la investigació i la protecció del Patrimoni Cultural Valencià, particularment els incidents contra els béns d’interés cultural, les obres d’artistes valencians o les procedents d’espolis arqueològics. Els agents que la componen estan sota la direcció de l’inspector Antonio López, que des del 2014 ha recuperat obres que anaven a ser venudes en el mercat per 247 milions d’euros, com ara falsificacions de Goya, El Greco, Murillo, Modigliani, Wifredo Lamb, Diego Rivera o Guayasamín.

Els guardians del patrimoni tenen entre les seues tasques la protecció de monuments, edificis i jaciments arqueològics; la paralització d’obres il·legals que afecten zones protegides; la detecció i la intervenció d’obres falses, principalment d’autors valencians. Per fer-ho duen a terme inspeccions en antiquaris i encants, i investigacions en operacions de compravenda d’obres d’art. Aquest equip ha interceptat còpies no autoritzades d’obres en bronze de Marià Benlliure, la comercialització de 35 aiguades d’Eusebi Sempere i nombrosos objectes procedents de jaciments valencians l’espoli dels quals “suposa una pèrdua incalculable per al patrimoni valencià” i no estan inclosos en la quantificació econòmica, expliquen des de la unitat. Fins a finals de juliol els agents han intervingut 250 efectes (54 pintures, 21 escultures, 175 peces arqueològiques), han investigat 43 persones, i han recuperat obres per un valor aproximat de 4,6 milions d’euros.

El tipus del treball del grup és canviant segons la investigació, com l’especialització necessària dels agents, que tenen estudis superiors en història de l’art i patrimoni. La unitat compta amb la col·laboració del Grup de Robatoris de la Prefectura Superior de Policia de la Comunitat Valenciana i de la Brigada de Patrimoni Històric de Madrid, així com de les diferents prefectures de Policia Nacional de tot el territori espanyol. Per a l’anàlisi de les obres, la unitat col·labora amb artistes vius, amb els drethavents del material artístic, els titulars de la propietat intel·lectual del creador o d’especialistes en els artistes. Museus, fundacions i comités d’experts formen part de la composició de col·laboradors, a què se suma l’Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació (IVCR+i), els especialistes del qual fan informes tècnics basats en l’anàlisi física i científica dels materials integrants de l’obra per determinar-ne l’autenticitat.

Els delictes també són variables en funció de l’operació, i són els més comuns els delictes d’estafa, contra la propietat intel·lectual, contra el patrimoni històric, robatori, furt i encobriment, expliquen els agents. El material interceptat es guarda amb seguretat fins que conclou el judici, i posteriorment, si és fals, es destrueix o s’etiqueta com a fals per usar-se en la docència policial. Les obres autèntiques es retornen al propietari legítim.

Des del 2014, el grup ha dut a terme 1.932 inspeccions, amb 430 persones investigades i 31 detingudes. S’han intervingut 5.640 objectes artístics entre elements arqueològics, monedes, falsificacions de pintures o escultures, campanes històriques, taulells antics o armes de foc. En general, el 65% de les obres confiscades procedien de jaciments arqueològics i el 9% eren falses.