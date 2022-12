Els diputats valencians treballaran l’últim mes de gener abans de les eleccions

Els diputats valencians treballaran l’últim mes de gener abans de la dissolució de les Corts Valencianes per la convocatòria electoral. L’última junta de portaveus de l’any en el parlament autonòmic ha acordat declarar el mes de gener hàbil per a fer comissions de treball i estudi, encara que els plens no es convocaran fins al febrer.

Els portaveus dels sis grups han acordat avançar les sessions de treball en un període tradicionalment inhàbil, però que s’ha anat adequant al calendari laboral des que hi ha una majoria progressista en la cambra. Les síndiques encara han de convocar una altra reunió, també amb la Mesa de les Corts, per a programar les comissions parlamentàries i valorar si escau convocar algun ple.

Segons el calendari electoral, febrer seria l’últim mes per a fer el treball parlamentari –les Corts es dissolen quaranta dies abans de les eleccions–-, encara que queda per veure si les eleccions autonòmiques poden retardar-se fins al maig per a coincidir amb les municipals. En aquest cas, els parlamentaris guanyarien algunes setmanes per a accelerar la faena legislativa pendent.

De moment, en el calendari parlamentari només figura la convocatòria per al 17 de gener de la comissió especial d’estudi sobre discapacitat i diversitat funcional. Els diputats hauran de convocar també la comissió de Radiotelevisió Pública Valenciana per nomenar un president del consell rector i renovar els consellers, a més d’un ple, almenys, per a la renovació dels organismes estatutaris, com el Consell Jurídic Consultiu.