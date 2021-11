Els partits del Pacte del Botànic modifiquen la llei d’À Punt per establir un salari per a la presidenta en funcions

En l’estira-i-arronsa que mantenen Presidència de la Generalitat i la radiotelevisió pública valenciana, els grups parlamentaris que sustenten l’Acord del Botànic han mogut una altra fitxa. PSPV, Compromís i Unides Podem han presentat una esmena a la Llei d’acompanyament als pressupostos que permetrà, un any després de la seua presa de possessió, que l’actual presidenta en funcions d’À Punt perceba el mateix salari que el seu antecessor.

Els grups parlamentaris modifiquen la llei de creació de la radiotelevisió pública perquè, en cas de vacant de la presidència del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació, la Vicepresidència “perceba les mateixes retribucions que corresponen a la Presidència mentre faça les seues funcions”. L’esmena resol una de les demandes de Mar Iglesias des que el gener passat va assumir el càrrec del seu antecessor, Enrique Soriano i que des de llavors ha provocat un fort conflicte amb el Palau de la Generalitat.

Els membres del Consell Rector cobren dietes per assistir a reunions, però no tenen un salari, perquè no exerceixen el càrrec en règim d’exclusivitat, mentre que la presidència percep salari equivalent al d’un secretari autonòmic: 60.000 euros. La professora de comunicació va reclamar a Presidència de la Generalitat un salari concorde a la seua responsabilitat, secundada per unanimitat pels membres de l’òrgan de direcció de la televisió pública.

Fonts de la negociació van explicar llavors que Soriano no havia tingut un contracte d’alta direcció indefinit com el que reclamava Iglesias i van assegurar que els serveis jurídics plantegen dubtes seriosos sobre si una persona que va ser elegida com a part del consell i no com a presidenta puga tindre aquest contracte. És a dir, que, com que és presidenta ‘accidental’, no es podria blindar la seua condició laboral i hauria de continuar percebent només les dietes per les seues noves funcions. L’esmena dels partits que componen el Pacte del Botànic resol la situació en favor d’Iglesias. Algunes parts plantegen dubtes sobre si el gabinet jurídic de la Generalitat acceptarà aquesta modificació.

De fet, el segon paràgraf del text addicional, que modifica l’estatut dels treballadors de la radiotelevisió, estableix que la persona que detinga la Presidència podrà decidir tindre dedicació exclusiva i, en aquest cas, tindre la mateixa retribució que un secretari autonòmic.

Des que Iglesias, consellera proposada per Compromís, va assumir la presidència de l’ens arran de la dimissió de Soriano, que ha tornat a la seua plaça de lletrat de les Corts Valencianes, només ha cobrat dietes, com la resta dels consellers. Des de la Corporació reiteren la necessitat que al capdavant estiga una persona amb dedicació exclusiva. Mentrestant, els experts consultats pel parlament valencià, entre ells el president del Consell Audiovisual, José María Vidal, advoquen per fusionar la Corporació i la Societat Anònima i que les funcions executives les assumisca la Direcció General.